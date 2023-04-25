В российском Подмосковье нашли три упавших беспилотника с камерами

В сообщении говорится, что один из них обнаружен недалеко от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе. Об этом агентству рассказали в силовых структурах. Прорабатывается версия, что он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн.
23 апреля российские СМИ сообщали, что в Богородском округе недалеко от садового товарищества "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой. Утверждалось, что он произведен в Украине и может пролететь до 900 км.
В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Вечером 27 февраля дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".
Также 28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".
19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.
3 апреля губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что районный военкомат и здание МВД в регионе атаковал беспилотник.
21 апреля в Брянской области на территорию жилого дома упал беспилотник.