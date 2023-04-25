В российском Подмосковье нашли три упавших беспилотника с камерами

В России в очередной раз обнаружили беспилотники с камерами Фото: depositphotos.com

В сообщении говорится, что один из них обнаружен недалеко от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе. Об этом агентству рассказали в силовых структурах. Прорабатывается версия, что он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн.

23 апреля российские СМИ сообщали, что в Богородском округе недалеко от садового товарищества "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой. Утверждалось, что он произведен в Украине и может пролететь до 900 км.