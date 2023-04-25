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В российском Подмосковье нашли три упавших беспилотника с камерами

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В России в очередной раз обнаружили беспилотники с камерами
В России в очередной раз обнаружили беспилотники с камерами
Фото: depositphotos.com

Три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья в РФ. Об этом сообщает ТАСС 25 апреля.

В сообщении говорится, что один из них обнаружен недалеко от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе. Об этом агентству рассказали в силовых структурах. Прорабатывается версия, что он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн.

23 апреля российские СМИ сообщали, что в Богородском округе недалеко от садового товарищества "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой. Утверждалось, что он произведен в Украине и может пролететь до 900 км.

Контекст:

В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Вечером 27 февраля дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".

Также 28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".

19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.

3 апреля губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что районный военкомат и здание МВД в регионе атаковал беспилотник.

21 апреля в Брянской области на территорию жилого дома упал беспилотник.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, беспилотники, Подмосковье, происшествия
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