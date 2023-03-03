В Тульской области РФ произошел взрыв. Очевидцы говорят о беспилотнике

В лесу у поселка обнаружили воронку глубиной в полметра Фото: Baza / Telegram

Как отмечает канал, взрыв услышали все местные жители – по их словам, от взрыва затряслись дома.

"Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в полметра. Вокруг все было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Сейчас жителей не пускают к месту – территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники", – говорится в сообщении.

Позже тем же днем "Тульская служба новостей" опубликовала свидетельства местной жительницы о взрыве.

"Взрыв произошел за баней моей подруги в совхозе за Липками. Громкий хлопок был где-то в полседьмого утра. Все местные, конечно, думают, что это был дрон, но на самом деле мы не знаем, что это такое. Все ждут, когда специалисты разберутся, в чем дело. На месте работает очень много людей", – рассказала одна из местных жительниц.