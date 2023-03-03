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В Тульской области РФ произошел взрыв. Очевидцы говорят о беспилотнике

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В лесу у поселка обнаружили воронку глубиной в полметра
В лесу у поселка обнаружили воронку глубиной в полметра
Фото: Baza / Telegram

Утром 2 марта в поселке Березовском Тульской области России произошел взрыв. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Как отмечает канал, взрыв услышали все местные жители – по их словам, от взрыва затряслись дома.

"Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в полметра. Вокруг все было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Сейчас жителей не пускают к месту – территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники", – говорится в сообщении.

Позже тем же днем "Тульская служба новостей" опубликовала свидетельства местной жительницы о взрыве.

"Взрыв произошел за баней моей подруги в совхозе за Липками. Громкий хлопок был где-то в полседьмого утра. Все местные, конечно, думают, что это был дрон, но на самом деле мы не знаем, что это такое. Все ждут, когда специалисты разберутся, в чем дело. На месте работает очень много людей", – рассказала одна из местных жительниц.

Контекст:

С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря 2022 года количество атак достигло 30.

27 февраля дроны заметили в Белгородской области. По заявлению местных властей, БПЛА упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру.

28 февраля в Туапсе якобы в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом (минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО"), а в Подмосковье БПЛА упал возле станции "Газпрома". В то же вечер местные жители слышали взрывы и видели зарево в районе аэродрома в Ейске

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что участившиеся атаки "неустановленными" объектами в РФ связаны с внутренними процессами в России. "Украина не наносит удары по территории РФ", – заявил он

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, взрыв, воздушное пространство, беспилотники, Тульская область
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