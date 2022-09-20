ГОРДОН
 
 
МИР

В Уганде сообщили о новой вспышке вируса Эбола

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В район направлена группа быстрого реагирования
В район направлена группа быстрого реагирования
Фото: EPA

Уганда подтвердила вспышку вируса Эбола в районе Мубенде. Об этом сообщило в Twitter министерство здравоохранения Уганды.

Подтвержденный случай был зафиксирован у 24-летнего мужчины из села Нгабано в районе Мубенде, у которого выявили симптомы. Позже он умер.

В район направлена группа быстрого реагирования для поддержки местных медиков в наблюдении, отслеживании контактов умершего и ведении случаев.

Контекст:

По данным ВОЗ, болезнь, вызванная вирусом Эбола, – тяжелое, часто смертельное заболевание, которое передается людям от диких животных и распространяется среди людей от человека к человеку. Средний коэффициент летальности болезни составляет около 50%, во время некоторых вспышек летальность достигала 90%. Сейчас доступны вакцины и лекарства против заболевания.

Самая масштабная вспышка вируса Эболы произошла в 2014–2016 годах в странах Западной Африки, отдельные случаи также фиксировались и на других континентах (в частности, в Америке и Европе). К моменту, когда ВОЗ объявила о победе над вирусом в январе 2016 года, было подтверждено более 28 тыс. случаев инфицирования, из которых 11 тыс. – с летальным исходом.

Следующая эпидемия Эболы началась в Африке в 2018 году, ее эпицентром стала Демократическая Республика Конго.

Локальные вспышки болезни фиксировались также в 2019–2021 годах, в частности в ДР Конго и Гвинее.

Теги: эпидемия, вирус Эбола, вирус, лечение, медики, болезнь, Уганда, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Летальность от лихорадки Эбола составляет около 50%
ОБЩЕСТВО
В Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола – ВОЗ
23 февраля, 2021 18.08
Эболу обнаружили на юге Гвинеи
Власти Гвинеи объявили о вспышке лихорадки Эбола
14 февраля, 2021 20.09
В ДРК по состоянию на 10 сентября зарегистрировали 118 подозрений на лихорадку Эбола, в 112 случаях диагноз подтвердился
В Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола, жертвами стали 48 человек
14 сентября, 2020 09.49
Гебрейесус сообщил, что в ДРК от вируса Эбола умерло четыре человека
В ДР Конго новая вспышка лихорадки Эбола – гендиректор ВОЗ
1 июня, 2020 21.28
В ДР Конго от вируса Эбола умерли почти 66% заразившихся
В ДР Конго вернулась Эбола. Последнего пациента с вирусом выписали из больницы месяц назад
11 апреля, 2020 21.41
Врачи отпраздновали выздоровление последнего больного лихорадкой Эбола
В ДР Конго вылечили последнего больного вирусом Эбола. Врачи от радости станцевали
6 марта, 2020 16.41
В ВОЗ 17 июля заявили о новой вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго
Специалисты ВОЗ разработали лекарства от вируса Эбола
13 августа, 2019 13.39
В Конго зафиксирована вспышка Эболы
В результате вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго погибло 33 человека
2 августа, 2018 02.26
Семья пропавшего обратилась к общественности с просьбой помочь найти его
В США пропал ученый, изучавший вирусы Зика и Эбола
1 марта, 2018 01.37
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (364369)
2
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (270860)
3
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (162829)
4
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (158537)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (87800)
6
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (76642)
7
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (53245)
8
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (37446)
 
 
 
 