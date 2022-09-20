В Уганде сообщили о новой вспышке вируса Эбола

Подтвержденный случай был зафиксирован у 24-летнего мужчины из села Нгабано в районе Мубенде, у которого выявили симптомы. Позже он умер.

В район направлена группа быстрого реагирования для поддержки местных медиков в наблюдении, отслеживании контактов умершего и ведении случаев.