В Уганде сообщили о новой вспышке вируса Эбола

Подтвержденный случай был зафиксирован у 24-летнего мужчины из села Нгабано в районе Мубенде, у которого выявили симптомы. Позже он умер.
В район направлена группа быстрого реагирования для поддержки местных медиков в наблюдении, отслеживании контактов умершего и ведении случаев.
Uganda confirms an outbreak of Ebola Virus Disease (EVD) in Mubende District, Uganda.— Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) September 20, 2022
The confirmed case is a 24 year old male a resident Ngabano village of Madudu Sub County in Mubende District presented with EVD symptoms and later succumbed. pic.twitter.com/36i9xyxdxm
По данным ВОЗ, болезнь, вызванная вирусом Эбола, – тяжелое, часто смертельное заболевание, которое передается людям от диких животных и распространяется среди людей от человека к человеку. Средний коэффициент летальности болезни составляет около 50%, во время некоторых вспышек летальность достигала 90%. Сейчас доступны вакцины и лекарства против заболевания.
Самая масштабная вспышка вируса Эболы произошла в 2014–2016 годах в странах Западной Африки, отдельные случаи также фиксировались и на других континентах (в частности, в Америке и Европе). К моменту, когда ВОЗ объявила о победе над вирусом в январе 2016 года, было подтверждено более 28 тыс. случаев инфицирования, из которых 11 тыс. – с летальным исходом.
Следующая эпидемия Эболы началась в Африке в 2018 году, ее эпицентром стала Демократическая Республика Конго.
Локальные вспышки болезни фиксировались также в 2019–2021 годах, в частности в ДР Конго и Гвинее.