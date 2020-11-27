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В Украине новый COVID-рекорд, в Раду внесли обновленный проект госбюджета. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 27 ноября.

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В Украине за сутки впервые выявили более 16 тыс. инфицированных
В Украине за сутки впервые выявили более 16 тыс. инфицированных
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Эпидемический рекорд в Украине

Рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом превысил предыдущее достижение, установленное сутками ранее, почти на 1000 случаев, за 24 часа их зафиксировали 16 218.

Наименьший охват тестированием за последние семь дней в Украине зафиксирован в Днепропетровской области, в этом регионе он вдвое ниже общеукраинского показателя.

Обновленный проект госбюджета-2021

Кабинет Министров передал в Верховную Раду подготовленный к рассмотрению во втором чтении проект госбюджета на 2021 год. Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в документе перенесено на конец года.

По сравнению с законопроектом, который рассматривался в первом чтении, расходы на медицину увеличиваются.

Зеленский внес законопроект о декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект "о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации". В нем предполагается повысить минимальную сумму для наступления уголовной ответственности.

Еще одно звание "Герой Украины"

Зеленский подписал указ о присвоении звания "Герой Украины" умершему от COVID-19 гендиректору КБ "Южное" Александру Дегтяреву. Причина – выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

Условие Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах главы Белого дома, если за лидирующего после голосования избирателей демократа Джо Байдена проголосуют и американские выборщики.

Миллион за взлом "Дії"

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске багбаунти по поиску уязвимостей в приложении "Дія". Хакерам предложат взломать тестовое приложение, которое не содержит персональных данных. За успешный взлом в ведомстве обещают 1 млн грн.

Поножовщина в Польше

Двух граждан Украины в возрасте 19 и 21 года госпитализировали в польском Жешуве, предположительно, после поножовщины. Их состояние оценивается как серьезное. Полиция разыскивает третьего украинца, который арендовал квартиру вместе с пострадавшими.

Лукашенко против МИД Украины

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом призывал Евросоюз к более серьезным санкциям против Беларуси.

Кулеба опроверг информацию Лукашенко и заявил, что он "принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство".

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