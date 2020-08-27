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В Украине умерло рекордное число больных с COVID-19, на киевской трассе обстреляли автобус с людьми. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий четверга, 27 августа.

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Основные события 27 августа
Основные события 27 августа
Фото: pixabay.com, Илья Кива / Facebook

В Харьковской области обстреляли автобус

На трассе Киев – Харьков в районе Люботина Харьковской области обстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь", заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Он утверждал, что одного человека похитили, а к нападению причастны "Национальный корпус" и полк "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Позже в МВД сообщили о задержании причастных к нападению и о том, что в деле замешана политика.

Рекордная смертность от COVID-19 в Украине

В Украине зафиксировано рекордное количество умерших за сутки больных с коронавирусной инфекцией – 49. По данным на утро, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло в стране 112 059.

В стране обновили карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование, которое начнет действовать в Украине с 31 августа. К "красной" зоне будет отнесено больше территорий.

Саакашвили заявил, что включился в политику Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет реформ, объявил, что активно включился в грузинскую предвыборную кампанию. Он отметил, что обязанности главы украинского комитета он продолжает исполнять одновременно с этим.

Глава минюста Грузии Тея Цулукиани напомнила, что в отношении Саакашвили в стране вынесено несколько обвинительных приговоров и в случае, если он попробует вернуться в Грузию, его задержат и отправят за решетку.

В Крым прилетал Путин, МИД Украины выразил протест

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД России в связи с несогласованным сегодняшним визитом в оккупированный Крым президента РФ Владимира Путина. На полуострове глава Кремля присутствовал на открытии нового участка автодороги.

МИД Украины также выразил российской стороне протест в связи с очередным "гуманитарным конвоем", отправленным на оккупированную территорию Донбасса.

Иран согласился допустить экспертов МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тегеран договорились о допуске экспертов агентства в Иран для проверки двух ядерных объектов. В МАГАТЭ отметили, что иранские власти согласились добровольно.

"Новозеландского стрелка" приговорили к пожизненному заключению

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению Брентона Тарранта, совершившего теракт и убившего 51 человека в мечетях Крайстчерча в марте 2019 года. Решение суда не подразумевает досрочного освобождения в дальнейшем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Грузия, смерть, Михаил Саакашвили, эпидемия, МИД Украины, МИД России, нападение, автобус, карантин, приговор, политика, Илья Кива, обстрелы, Люботин, МАГАТЭ, Крайстчерч, суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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