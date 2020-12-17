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Венедиктов: Twitter уже заявил, что 20 января он у Трампа заберет его официальный аккаунт и передаст Байдену

Между президентом США Дональдом Трампом и американскими законодателями сейчас идет настоящая война, так как Трамп хочет лишить соцсети иммунитета от ответственности за то, что публикуется на их платформах. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Конфликт Трампа и Twitter начался в мае
Конфликт Трампа и Twitter начался в мае
Фото: EPA

20 января у нынешнего президента США Дональда Трампа заберут его официальный аккаунт в Twitter – POTUS – с 33 млн подписчиков. Об этом российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"У президента США два аккаунта в Twitter. Один официальный. Он называется POTUS – "Президент Соединенных Штатов Америки". И Twitter уже заявил, что 20 января он у Трампа заберет этот аккаунт и передаст Байдену", – отметил он.

Венедиктов напомнил, что социальные сети сыграли большую роль в рамках избирательной кампании в США.

"Речь идет о новом факторе, когда соцсети являются более эффективной кампанией, нежели традиционные СМИ. Это реальность, с ней придется жить. Мы видим, как Дональд Трамп, который всегда соцсетям, в частности Twitter, уделял огромное внимание, работал над этим еще до того, как стал президентом более четырех лет назад. Представляете, что у него 88 млн подписчиков в Twitter? Ни один телеканал в Америке или не в Америке не может сравниться с такой аудиторией", – отметил он.

Поэтому, по мнению Венедиктова, между Трампом и законодателями сейчас идет настоящая война, когда президент США хочет лишить соцсети иммунитета от ответственности за то, что публикуется на их платформах.

н хочет, чтобы платформа несла юридическую ответственность за то, что пользователь расположил на ней. Такая, чисто российская, история. И вот это настоящая борьба между компаниями, которые создают платформы, и любым государством", – сказал он.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

Конфликт Трампа и Twitter начался 26 мая, когда Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях", если он вступит в силу, то на соцсети можно будет подавать в суд за публикации, оставленные пользователями. В Twitter его назвали угрозой свободе слова. Впоследствии соцсеть неоднократно отмечала посты Трампа как недостоверные, в частности и те, которые касались результатов выборов.

Теги: США, Twitter, Алексей Венедиктов, Дональд Трамп
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