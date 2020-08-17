Возле СИЗО на Володарского в Минске собрались тысячи митингующих. Они кричали "Отпусти!"

Возле СИЗО №1 на улице Володарского в Минске почти 7 тыс. демонстрантов скандировали "Отпусти!", "Лукашенко в автозак", "Ермошину в тюрьму" и "Караева в суд".

Возле СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где содержатся задержанные на акциях протеста, собралось почти 7 тыс. человек, сообщило "Радыё Свабода".

Люди стояли на тротуарах и проезжей части. Периодически люди скандировали "Отпусти!", "Лукашенко в автозак", "Ермошину в тюрьму", "Караева в суд". Дорожная полиция перекрыла движение. Среди бело-красно-белых флагов возле микрофона также был флаг Евросоюза, но протестующие долго скандировали: "Уберите чужой флаг". В итоге флаг сняли.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Портал TUT.BY сообщил, что на площадке возле СИЗО на Володарского, где находится муж бывшего кандидата в президента Светланы Тихановской, люди общались в режиме свободного микрофона.

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

"Белсат ТВ" в Telegram также сообщил, что возле Володарки собралось семь тысяч митингующих.

После этого люди прошли маршем из СИЗО на улице Володарского в следственный изолятор на улице Окрестина.

По информации TUT.BY, два православных священника заявили, что станут "живым щитом" между стенами Окрестина и участниками акции.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста), сотни получили травмы и ранения.

34-летний Александр Тарайковский стал первым погибшим во время протестов в Беларуси. Позже погиб 25-летний Александр Вихор, которого 9 августа задержали в Гомеле. Родные говорили, что Вихору стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Правозащитники белорусского образовательно-общественного объединения "Звяно" в отчете указали на как минимум пятерых погибших и семерых в критическом состоянии после разгона протестующих.

По информации министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сейчас в больницах находится 158 пострадавших в результате протестов, трое – в тяжелом состоянии.

В восьмой день протестов 16 августа на улицы Минска и других белорусских городов вышли сотни тысяч человек.