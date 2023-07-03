Западные страны могут выйти из ядерной сделки с Ираном – СМИ

В 2018 году из соглашения с Ираном вышли США, но Великобритания, Германия и Франция соблюдали его условия Фото: ЕРА

По данным издания, Лондон, а также другие европейские столицы скоро объявят, что не собираются снимать санкции из-за испытания Тегераном баллистических ракет осенью 2022 года.

Авторы статьи отмечают, что в отличие от США, которые вышли из ядерной сделки в 2018 году, Германия, Франция и Великобритания остались в ней даже после того, как Иран активизировал разработки по обогащению урана.

Теперь источники в дипломатических кругах Евросоюза и Великобритании объяснили свои намерения отойти от соглашения тем, что Иран нарушил их первым. Кроме того, иранские власти, вероятно, поставляют России оружие для войны с Украиной, говорится в статье.

В соответствии с резолюцией ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года, санкции ЕС должны истечь 18 октября. Но тогда "не предполагалось, что соглашение будет так широко нарушаться", пишет The Guardian. В частности, соглашение ограничивало обогащение на уровне 3,67%, но Иран в своих разработках достиг уже отметки в 60%, сообщает газета.

Договор обязывал Тегеран не производить баллистические ракеты, а также запрещал покупать, продавать или передавать беспилотники и их компоненты, способные пролететь более 300 км без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН.

Иран отрицал поставки дронов российской армии, но 5 ноября 2022 года в МИД Ирана признали, что такие поставки были.

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а также Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей, сообщали власти Ирана.