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Западные страны могут выйти из ядерной сделки с Ираном – СМИ

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В 2018 году из соглашения с Ираном вышли США, но Великобритания, Германия и Франция соблюдали его условия
В 2018 году из соглашения с Ираном вышли США, но Великобритания, Германия и Франция соблюдали его условия
Фото: ЕРА

Великобритания намерена отказаться от соблюдения условий заключенного в 2015 году соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана, в обмен на снятие с него санкций. Об этом 2 июля пишет The Guardian.

По данным издания, Лондон, а также другие европейские столицы скоро объявят, что не собираются снимать санкции из-за испытания Тегераном баллистических ракет осенью 2022 года.

Авторы статьи отмечают, что в отличие от США, которые вышли из ядерной сделки в 2018 году, Германия, Франция и Великобритания остались в ней даже после того, как Иран активизировал разработки по обогащению урана. 

Теперь источники в дипломатических кругах Евросоюза и Великобритании объяснили свои намерения отойти от соглашения тем, что Иран нарушил их первым. Кроме того, иранские власти, вероятно, поставляют России оружие для войны с Украиной, говорится в статье.

В соответствии с резолюцией ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года, санкции ЕС должны истечь 18 октября. Но тогда "не предполагалось, что соглашение будет так широко нарушаться", пишет The Guardian. В частности, соглашение ограничивало обогащение на уровне 3,67%, но Иран в своих разработках достиг уже отметки в 60%, сообщает газета.

Договор обязывал Тегеран не производить баллистические ракеты, а также запрещал покупать, продавать или передавать беспилотники и их компоненты, способные пролететь более 300 км без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН.

Иран отрицал поставки дронов российской армии, но 5 ноября 2022 года в МИД Ирана признали, что такие поставки были

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а также Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей, сообщали власти Ирана.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.

Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкции против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

28 июня издание Аxios сообщило, что США и Израиль ведут секретные переговоры о возобновлении сделки. Белый дом обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он рассекретил факт переговоров, выступая в Кнессете.

11 ноября 2022 года МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

Теги: Германия, Иран, Франция, Великобритания, санкции против Ирана, ядерная программа, ракеты, ядерная сделка
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