Жадан: Россия – это не балет, не хоккей и не хип-хоп, а мародерство, насилие и махровый шовинизм

Жадан: Почему они цепляются за прошлое? Почему для них прошлое важнее будущего? Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бацман напомнила, что украинские спецслужбы постоянно публикуют аудиоперехваты телефонных разговоров находящихся в Украине российских военнослужащих с родственниками, когда те признаются в насилии, воровстве, убийствах, а их родные еще и поощряют такие действия.

"Вы как человек, который занимается человеческой материей, скажите: что вообще происходит в XXI веке? Это вообще люди?" – спросила журналистка.

"Тяжело сказать, что происходит. Очевидно, там происходили процессы, которые мы не до конца видели и не до конца понимали. Мы же видели только одну часть России – ту, которую показывали в информационном пространстве или в пространстве YouTube. Она себя презентовала как страна, условно говоря, какой-то культурной традиции. Ведь мы смотрели российское кино, слушали российскую музыку, читали российские книги и не совсем понимали: а чем, собственно, живет это российское общество?" – сказал Жадан.

По его мнению, украинцы не задавали себе вопросов о жизни россиян и их кумирах, именно поэтому поведение оккупантов сейчас вызывает шок.

"Чем живет этот рядовой россиянин? Если ставить в противовес рядовым харьковчанам, рядовым украинцам, чем они на самом деле живут? Что у них в голове? Почему они поддерживают этот режим [президента РФ Владимира] Путина уже более 20 лет? Что в нем их устраивает? Почему для них реваншизм как идея, идеологема стал ведущей, мейнстримовой темой? Почему они цепляются за прошлое? Почему для них прошлое важнее будущего? Почему они дальше не признают какие-то очевидные вещи? Например, преступления сталинизма. Почему для них [советский диктатор Иосиф] Сталин и дальше является историческим деятелем №1? Мы этого не видели, не понимали, возможно, не до конца осознавали. А оказалось, что Россия именно такая. Россия – это не балет, не хоккей и не хип-хоп, а мародерство, насилие и массовый махровый шовинизм", – сказал Жадан.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube