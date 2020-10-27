"Налоговый террор". Что предусматривает законодательство о контролируемых иностранных компаниях и как это может повлиять на украинский бизнес

Что предусматривает законодательство о КИК

Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" Верховная Рада приняла 16 января 2020 года. В мае его подписал президент Владимир Зеленский, после чего он был опубликован в "Голосі України". Часть изменений, предусмотренных законом №466-IX, уже вступила в силу, еще часть начнет действовать с 1 января 2021 года. В частности, это касается финансовых операций контролируемых иностранных компаний (КИК).

Фото: rada.gov.ua

Согласно закону, КИК – любое юридическое лицо, зарегистрированное в другом государстве или на иностранной территории, которое контролирует физическое или юридическое лицо-резидент Украины.

Иностранная компания считается КИК, если контролирующее лицо:

владеет долей в иностранном юрлице более 50%;

владеет долей более 10% при условии, что другие контролеры-резиденты Украины в сумме владеют долей более 50%;

отдельно или вместе с другими резидентами Украины – связанными лицами осуществляет фактический контроль над иностранным юридическим лицом.

Налог будет взиматься с части скорректированной прибыли КИК, пропорциональной доле, которой владеет (контролирует) физическое или юридическое лицо. Например, если резидент владеет долей в 70% КИК, то облагаться налогом будет 70% от совокупного дохода.

Как писал в статье для "Экономической правды" юрист компании Sayenko Kharenko Юрий Дмитренко, основная ставка налога – 18%, но если контролируемая компания распределяет дивиденды в пользу контролера, то может применяться ставка 9%. В таком случае прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, повторно в Украине не облагается. Закон также позволяет зачислять налоги, уплаченные за рубежом.

Если речь идет о физлицах, то к каждой ставке применяется еще 1,5% военного сбора.

За несвоевременную подачу отчета о компании в украинскую налоговую предусмотрены штрафы.

Налог не взимается, если:

совокупный доход всех КИК одного контролера не превышает €2 млн (например, если у человека есть две КИК с доходом €1,5 млн и €1 млн, то налог нужно будет платить с каждой из них, а если доход двух КИК €500 тыс. и €1 млн, то налог платить не нужно);

КИК является публичной компанией, акции которой торгуются на фондовой бирже;

КИК является благотворительной организацией;

между Украиной и государством КИК подписана налоговая конвенция или договор об обмене налоговой информацией; КИК в этой стране фактически платит налог на прибыль по ставке не менее 13% или доля пассивных доходов КИК (дивиденды, проценты, роялти, доходы от торговли ценными бумагами и т.д. ) не превышает 50%.

Для расчета порога в €2 млн берется не прибыль, а оборот всех КИК.

Контролер КИК в любом случае должен подавать финансовую отчетность даже если это не предусмотрено законодательством государства, где зарегистрирована компания.

Украина в ближайшее время присоединится к автоматическому обмену налоговой информацией по стандарту CRS (Common Reporting Standard), отмечал в колонке для "НВ Бизнес" партнер юридической фирмы "Астерс", адвокат Константин Соляр. Это, по его словам, позволит стране автоматически получать информацию о финансовых счетах иностранных компаний, контролируемых ее резидентами. Также закон обязывает украинские банки и финансовые учреждения сообщать налоговым органам информацию о резидентах Украины, которые владеют долей в иностранных компаниях.





Что говорят бизнес и эксперты

Бизнес-сообщество критиковало многие положения закона. Как пишет УНИАН, категорически против этого документа выступил ряд бизнес-ассоциации и ассоциаций иностранных инвесторов Украины, в том числе – Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие. В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины назвали законопроект "налоговым террором". "Экономическая правда" писала, что ключевые бизнес-ассоциации просили президента его ветировать или изменить к подписанию.

Юрист Дмитренко заявлял, что согласно закону, налог может быть применен даже если компания не имеет прибыли.

"Потому, что речь идет не о прибыли, показанной в финансовой отчетности компании, а о специально рассчитанной – в соответствии с особенностями закона", – писал он.

Дмитренко отмечает, что это, скорее всего, было сделано, чтобы остановить попытки компаний размыть прибыль, но может ударить по добросовестным инвесторам.

Кроме этого, как отметил юрист, закон не различает нераспределенную прибыль, которая хранится на счетах компании, и прибыль, которую предприятия реинвестируют. Поскольку нераспределенная прибыль облагается более высоким налогом, это создает дискриминацию реинвестированной прибыли.

Также он считает, что закон ударит по иностранным стартапам украинцев, хоть и направлен на налогообложение офшорных средств состоятельных резидентов.

"Практика России показывает, что таким людям проще подобрать красивую иностранную юрисдикцию с льготным налоговым режимом и переехать туда вместе с семьей. Зато умеренно богатые люди, которые имеют деньги для инвестирования, но не могут себе позволить жить на несколько стран и оплачивать налоговых консультантов в каждой из них, такой легкостью решения проблемы похвастаться не могут. Именно эти люди невольно стали одной из наиболее уязвимых мишеней закона... Эксперты прогнозируют, что развитие украинского стартап-сообщества несколько замедлится на период адаптации к новым правилам", – говорится в статье.

Дмитренко отмечал, что закон не предусматривает четкой процедуры потери налогового резидентства.

"Одно лишь пребывание за границей большую часть года не приводит к потере налогового резидентства. Должна идти речь о переезде за границу вместе с профессиональной деятельностью и членами семьи, а также о выполнении ряда формальностей... Можно сказать, что Украина выбрала довольно жесткий вариант режима КИК, который во многом напоминает российский", – заявлял он.

Сооснователь и руководитель компании DeepTrait Сергей Шельпук в Facebook раскритиковал закон.

"Ни для кого не секрет, что у бизнеса в Украине есть одна основополагающая проблема, из которой следуют все остальные. Это проблема правосудия – rule of law... Партнеры и инвесторы хотят, чтобы их вклад в компанию был защищен. Украинское правосудие не может этого гарантировать. Именно поэтому стартапы с украинскими основателями регистрируются и находят инвестиции в добропорядочных, не офшорных юрисдикциях с действующим rule of law: ЕС, Британия, Штаты и другие. Так вот, дорогие друзья-стартаперы, отныне каждый из нас имеет "контрольовану іноземну компанію", – написал бизнесмен в Facebook.

Он отметил, что налоговая база, согласно закону, – прибыль компании, но налоговым агентом может быть как юридическое, так и физическое лицо.

"Такое в украинском законодательстве встречается впервые и требует пояснений. На сегодняшний день, если ваша компания не выплачивает никаких дивидендов и реинвестирует весь доход (как это делают все стартапы на ранних стадиях), украинский резидент все равно должен заплатить налог с этого дохода, даже если он не получил из него ни копейки", – заявил Шельпук.

Бизнесмен тоже обратил внимание на отсутствие четкого механизма потери украинского налогового резидентства.

"В сухом остатке имеем печальную картину. Если до сих пор основатели украинских стартапов могли жить в Украине и строить компанию, зарегистрированную в Польше, Германии, Британии или США, то отныне это станет намного сложнее и намного более рискованно. Раньше мы могли строить бизнес там, где были условия для бизнеса, и в то же время – физически находиться в Украине, развивать сообщество и участвовать в строительстве страны. Теперь украинский основатель – фактор риска для компании, а стартап – фактор риска для украинского основателя. Одновременно с выбором юрисдикции для нового бизнеса основатели будут выбирать и страну, в которую они уедут сразу же после регистрации компании", – заявил он.

Константин Соляр колонке для "НВ Бизнес" советовал тем, кто контролирует иностранные компании или владеет ими, провести аудит своей структуры "сквозь призму новых украинских правил", чтобы понять, распространяются ли они на эти компании, и что следует предпринять в будущем.

"Нужно понять для себя зачем вам эта иностранная структура, ведь со временем она могли потерять свою первоначальную актуальность и даже экономическую целесообразность", – отметил он.

Партнер, руководитель налоговой практики Sayenko Kharenko Светлана Мусиенко в комментарии LB.ua заявляла, что закон с одной стороны внедряет международные правила, так называемый план anti-BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы и перемещением прибыли в низконалоговые юрисдикции. Украинских владельцев иностранных компаний, чьи интересы затронет закон, по ее словам, условно можно разделить на "островные безналоговые компании – кошельки, куда складывались пассивные доходы их владельца, и на зарубежные компании украинских предпринимателей, через которые ведется активный бизнес, включая стартапы".

Мусиенко отметила, что введение КИК не входило в минимальный пакет плана BEPS и Украина могла бы не торопиться с его внедрением.

"Направлен он на то, чтобы перенести в Украину и ускорить налогообложение пассивных доходов компаний-пустышек, которые не платят налогов в стране их регистрации. Все бы неплохо, да сформулированы правила очень жестко, по факту затрагивая не только владельцев офшорных пустышек, а всех граждан Украины, во владении и контроле которых есть любые иностранные компании: кому-то придется под риском очень больших штрафов за ошибку сдавать отчетность в украинскую налоговую, а кому-то – и платить налог в Украине с нераспределенной прибыли КИК по ставке 19,5%", – заявляла она.

Партнер юридической фирмы GOLAW Ирина Кальницкая считает, что новые налоговые правила, предусмотренные законом, "в большинстве случаев не затронут малый бизнес или же только упростят ему жизнь".

"Самыми "страшными" нововведениями являются правила КИК, которые вступят в силу с 1 января 2021 года (скорее всего, срок будет отложен). Правила предусматривают налогообложение в Украине нераспределенной прибыли иностранной компании. Нужно отметить, что данные правила имеют ряд исключений и не являются настолько негативными, как может показаться сначала. Мы рекомендуем международному бизнесу проанализировать свои структуры, возможно, избавиться от ненужных офшоров, и оценить, что будет для бизнеса выгоднее: администрировать КИК или же их ликвидировать/признать украинским офшором", – заявила она LB.ua.

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак заявлял LB.ua, что с учетом "низких зарплат налоговиков и в условиях преемственности политики в этих органах" принятый закон "будет еще одним стимулом прятаться в тень".

"То есть закон не даст преимущества честному бизнесу, в плане, что все сразу становятся честными. А нечестные сразу перестанут использовать разные схемы. Наоборот. Нечестные уйдут совсем в тень и не будут совсем платить налоги или вообще уйдут за границу. По сути, шагов со стороны государства навстречу отечественному бизнесу нет. А вот иностранному – да. Все шаги для транснационального бизнеса – прекрасны. До сих пор не вводят налог на выведенный капитал. Это было бы "серпом по яйцам" транснационального бизнеса. Потому что такой бизнес умеет эффективно платить налог на прибыль по ставке 3–4%, пусть 5%, не 18%. Плюс этот бизнес пользуется офшорами, трансфертным ценообразованием. А если бы ввели налог на выведенный капитал, то они бы платили по ставке 18%. Платят же максимум 5%. Вместо этого налога принимают закон 1210, который еще больше играет на руку транснациональным компаниям", – сказал он.

Козак: По сути, шагов со стороны государства навстречу отечественному бизнесу нет. Фото: Тарас Козак / Facebook

Эксперт по кибербезопасности Никита Кныш также критиковал закон.

"Теперь мы должны подавать информацию о своей иностранной компании в украинскую налоговую. Также мы должны подавать в украинскую налоговую финансовый отчет нашей компании в международном формате одновременно с подачей годовой налоговой декларации, даже если юрисдикция самой компании не требует составления такого отчета. Что это значит лично для меня? Больше нет смысла владеть юридическим лицом в Украине – есть смысл оставить только компании, к примеру, в Польше или Эстонии. Также теряется смысл владеть украинским паспортом как таковым, если вы создаете стартап или работаете в высокотехнологичной сфере, теперь это становится больше обузой, чем преимуществом. Вас буквально заставят сдавать отчеты, даже те, которые не требуются в другой стране, где вы ведете бизнес. Это цифровой совок, а не улучшения", – писал он.





Что говорит о законе автор

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который является автором закона, в пояснительной записке к законопроекту отмечал, что его принятие "позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвращать использование агрессивных схем налогового планирования", а также способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли.

В интервью "Экономической правде", которое вышло 25 мая, Гетманцев заявлял, что "налоговый закон – это не эскимо, чтобы всем нравиться".

"Любые налоговые нововведения всегда воспринимаются бизнесом в штыки, и это нормально", – говорил он.

Депутат заявлял, что рассматривается возможность переноса вступления положений о КИК на 1 января 2022 года, и не исключал, что законодательство о КИК могут корректировать.

"Да, мы не отрицаем, что над этим институтом еще можно и нужно работать. Но мы должны понять, что еще нужно уточнить, ведь у нас эти правила выписаны достаточно четко. Что такое КИК? Вокруг КИК возник такой миф, мол, я успешный бизнесмен, открыл компанию в Польше, а вы хотите обложить налогами мою прибыль, которую я честно заработал в Польше. Нет, это не так. Если компания ведет активные операции – что-то производит, оказывает услуги, ведет любой бизнес, – ее доходы вообще не облагаются в рамках обложения КИК. Прибыль КИК облагается в Украине только в том случае, когда она получает пассивные доходы – доходы от дивидендов, процентов, аренды недвижимости – более 50% в структуре доходов. При этом существуют дополнительные ограничения: КИК должна быть в собственности резидента Украины на более чем 50% и должна иметь доход более €2 млн", – сказал он.

Нардеп напомнил, что КИК не считаются компании, акции которых котируются на бирже, и благотворительные фонды.

"Если компания имеет статус КИК, то мы облагаем ее прибыль налогом на доходы физлиц в размере 9%. Что это означает? Я как резидент Украины заработал деньги, вывел их на Кипр (без уплаты налога здесь), получаю там проценты и с этих процентов плачу 9% налога. При этом я плачу эти 9% за вычетом того налога, который я заплатил на Кипре. То есть по факту это еще меньше. Что здесь не так? Тут говорить не о чем. Потери из-за налогообложения будут не такими уж большими. С другой стороны, мы не позволим из страны, которая воюет, выводить прибыль за границу и платить налоги на островах", – заявил он.

Гетманцев назвал глупостью негативное влияние закона на стартаперов.

"Это откровенная глупость... Если вы стартапер, получили иностранные инвестиции и начали бизнес в Украине, то это не облагается налогом ни сейчас, ни потом. Более того, в законе есть норма, которая содействует получению инвестиций. Я говорю об ускоренной амортизации, которая позволяет амортизировать основные средства не за пять-десять лет, а за два года. Эта норма вступает в силу сразу. Инвестиция денег в Украину не облагается налогом. При выведении дивидендов компания платит налог и на этом все заканчивается. Больше налог не взимается, какая бы это ни была компания и кем бы она ни контролировалась", – сказал депутат.

Фото: Tax Advisers Association / Facebook



В сентябре Гетманцев зарегистрировал проект закона №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения", который, в частности, предусматривает отсрочку налогообложения КИК до 1 января 2022 года. В результате также предлагается продлить льготный период ликвидации таких компаний.

"Также уточнено, что информация по КИК, полученная в первые два года отчетности, не может быть использована как доказательство по криминальным делам, и отменено требование подачи первичных документов при подаче отчетности в рамках трансферного ценообразования по КИК", – написал нардеп в тезисах к законопроекту, опубликованных в Telegram.

Проект закона находится на рассмотрении профильного комитета.