Россия напала на Украину, идет 15-й день войны. Онлайн-репортаж

Последствия обстрела российскими войсками школы №25 в Житомире, который произошел 4 марта Фото: Вячеслав Ратынский / УНИАН





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