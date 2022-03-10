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Россия напала на Украину, идет 15-й день войны. Онлайн-репортаж

Последствия обстрела российскими войсками школы №25 в Житомире, который произошел 4 марта
Последствия обстрела российскими войсками школы №25 в Житомире, который произошел 4 марта
Фото: Вячеслав Ратынский / УНИАН

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что принял решение о вторжении в Украину. После этого российские войска атаковали Украину с востока, юга и севера (в том числе с территории Беларуси). Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение по всей стране. Оккупационные войска пытаются захватить Киев, Харьков и другие украинские города, обстреливая их из артиллерии и с помощью авиации. По данным Украины, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Издание "ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.


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Теги: Россия, Украина, война, агрессия, нападение, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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