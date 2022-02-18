Бурба: Начало активной фазы войны против Украины станет концом Путина и России

"Читая новости и встречаясь с коллегами из нашей разведки и иностранцами, задаюсь вопросом, не нападет ли завтра или послезавтра Путин. При каких условиях он это сделает? Если вы спросите меня, готов ли он вооруженными силами, – да, готов. Но надо запомнить, что начало активной фазы – это будет конец его [Путина] президентства и конец России. Они это знают. Я думаю, что на данный момент решение еще им лично не принято. Но я скажу так: не может быть подготовка в одном варианте – есть конверты, планы, один, второй, третий. Поэтому они готовы. Вопрос в другом: принял ли сам Путин для себя решение закончить жизнь политическим самоубийством?" – сказал Бурба.

ВИДЕО

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушениях режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.