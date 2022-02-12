Яценюк – Коху: Вы Байдена по телевизору видели, а я с ним работал!

Он отреагировал на слова другого участника программы – бывшего вице-премьера России Альфреда Коха. Тот во время эфира заявил, что руководство США в 2014-м настаивало в переговорах с украинскими властями не совершать "никаких силовых акций, чтобы не пролилась кровь".
"Кстати, насчет Байдена. Байдена вы по телевизору видели, а я – нет! Я с ним работал. Более того, когда вы рассказываете, что говорил Байден, вы там не были. А я был. В Овальном кабинете президента Соединенных Штатов. И там был Обама, и там был Байден. Никогда таких слов Байден не произносил", – ответил Яценюк Коху.
Политик добавил, что именно США оказали и оказывают Украине военную и финансовую помощь.
"Правительство США ввело санкции. Правительство США выдало кредитную поддержку Украине. Правительство США начало поставлять сначала нелетальное, потом летальное вооружение для Украины. Правительство США собрало весь мир против российской агрессии", – сказал Яценюк.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае новой агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.
Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения в Украину.
31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.