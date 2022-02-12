Яценюк – Коху: Вы Байдена по телевизору видели, а я с ним работал!

Яценюк ответил Коху на его слова о бездействии США в 2014-м Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Он отреагировал на слова другого участника программы – бывшего вице-премьера России Альфреда Коха. Тот во время эфира заявил, что руководство США в 2014-м настаивало в переговорах с украинскими властями не совершать "никаких силовых акций, чтобы не пролилась кровь".

"Кстати, насчет Байдена. Байдена вы по телевизору видели, а я – нет! Я с ним работал. Более того, когда вы рассказываете, что говорил Байден, вы там не были. А я был. В Овальном кабинете президента Соединенных Штатов. И там был Обама, и там был Байден. Никогда таких слов Байден не произносил", – ответил Яценюк Коху.

Политик добавил, что именно США оказали и оказывают Украине военную и финансовую помощь.

"Правительство США ввело санкции. Правительство США выдало кредитную поддержку Украине. Правительство США начало поставлять сначала нелетальное, потом летальное вооружение для Украины. Правительство США собрало весь мир против российской агрессии", – сказал Яценюк.

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