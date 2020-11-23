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Алеся Бацман
Алеся Бацман

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН".


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Путинским холуям даже от Зеленского или Порошенко так плохо в эфире не становится, как от Гордона. Приятно смотреть на их конвульсии

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Ну ни дня не могут прожить эти бл... кремлевские без Димы моего.

Что, соловьевы, скабеевы, поповы, не можете пережить, что он на ваш российский прямой эфир сказал, что ваш хозяин Путин – преступник? Или что заявил вам, что после того, как в Украине победил русскоязычный еврей Зеленский, премьер-министр еврей Гройсман и один из лидеров оппозиции еврей Рабинович, надо всех вас с работы взашей гнать, потому что ваша главная пропагандистская песня про "фашистскую бандеровскую Украину" закончилась? Или что на днях Дима сказал, что ни в коем случае нельзя делать российскую вакцину, которую не одобрила ни одна развитая страна мира.

И какой парад горящих задниц у них начался. Каждый день в каждом своем эфире они изрыгают своими вонючими ртами всякую чушь. Скабеева визжит: "Гордон – мерзавец и подонок!" Соловьев продолжает истерику: "Гордон – недобиток бандеровский! Торговал пирамидками! Наша вакцина – самая лучшая!" И все? Что ж вы по вашим старым заготовочкам топчетесь, никакого нового "компромата" не подвезли? Что ж вам так от Диминых слов-то больно? Как вампиру от света дневного. Ох, и корчит же вас, холуев путинских.

И так приятно смотреть на ваши конвульсии. Каждый день в каждом вашем эфире. Главное, не останавливайтесь! Чем чернее вы обзываете Гордона, тем лучше и больше он становится. Потому что чем сильнее такие пропагандистские клещи, как вы, и ваши студийные шавки-подгавкиватели ругают человека, тем красивее ему нужно орден выдавать за успешную информационную борьбу с агрессором. 

Что самое интересное, даже от Зеленского или Порошенко им так плохо в эфире не становится, как от Гордона, но при этом "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус…"

Каждое интервью Димы мониторят и четенько каждое заявление потом обсуждают, тв-бабочки ночные.

Короче, девочки, хорошие сапоги! Ни минуты не пожалела, что взяла.

Источник: Алеся Бацман / Facebook

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, российская пропаганда, Алеся Бацман, вакцина
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