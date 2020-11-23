Путинским холуям даже от Зеленского или Порошенко так плохо в эфире не становится, как от Гордона. Приятно смотреть на их конвульсии

Ну ни дня не могут прожить эти бл... кремлевские без Димы моего.

Что, соловьевы, скабеевы, поповы, не можете пережить, что он на ваш российский прямой эфир сказал, что ваш хозяин Путин – преступник? Или что заявил вам, что после того, как в Украине победил русскоязычный еврей Зеленский, премьер-министр еврей Гройсман и один из лидеров оппозиции еврей Рабинович, надо всех вас с работы взашей гнать, потому что ваша главная пропагандистская песня про "фашистскую бандеровскую Украину" закончилась? Или что на днях Дима сказал, что ни в коем случае нельзя делать российскую вакцину, которую не одобрила ни одна развитая страна мира.

И какой парад горящих задниц у них начался. Каждый день в каждом своем эфире они изрыгают своими вонючими ртами всякую чушь. Скабеева визжит: "Гордон – мерзавец и подонок!" Соловьев продолжает истерику: "Гордон – недобиток бандеровский! Торговал пирамидками! Наша вакцина – самая лучшая!" И все? Что ж вы по вашим старым заготовочкам топчетесь, никакого нового "компромата" не подвезли? Что ж вам так от Диминых слов-то больно? Как вампиру от света дневного. Ох, и корчит же вас, холуев путинских.

И так приятно смотреть на ваши конвульсии. Каждый день в каждом вашем эфире. Главное, не останавливайтесь! Чем чернее вы обзываете Гордона, тем лучше и больше он становится. Потому что чем сильнее такие пропагандистские клещи, как вы, и ваши студийные шавки-подгавкиватели ругают человека, тем красивее ему нужно орден выдавать за успешную информационную борьбу с агрессором.

Что самое интересное, даже от Зеленского или Порошенко им так плохо в эфире не становится, как от Гордона, но при этом "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус…"

Каждое интервью Димы мониторят и четенько каждое заявление потом обсуждают, тв-бабочки ночные.

Короче, девочки, хорошие сапоги! Ни минуты не пожалела, что взяла.

Источник: Алеся Бацман / Facebook