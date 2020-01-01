Победу Зеленского на президентских выборах будут изучать как один из самых знаковых, поворотных моментов новейшей истории Украины

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Этими строками из стихотворения Есенина, как мне кажется, наиболее точно можно дать общую оценку ушедшему году. Ведь реально случился целый ряд больших, великих событий, логично вытекающих одно из другого. Наиболее точную и беспристрастную оценку дадут не наши современники, а будущие поколения граждан Украины.

Главным из них является победа на президентских выборах Владимира Зеленского. Много всяких пересудов, спекуляций, домыслов и слухов было до того, как он победил на выборах главы государства. Но все эти разговоры, как выясняется, не имеют ничего общего с реальностью. Во главе украинского государства оказался человек из народа, не ставленник олигархии, не олигарх, как это ранее бывало. Сам по себе этот факт доказывает, что в стране реально и бесповоротно установлена демократия. Власть народа вылилась в победу того, кого простые украинцы реально жаждали видеть в кресле президента страны.

Пройдут годы, десятилетия, и именно победа Зеленского будет изучаться как один из самых знаковых, поворотных моментов новейшей истории Украины. Логично вытекающим обстоятельством из которого является борьба нынешнего президента страны за каждого украинца, попавшего в беду. И в этом смысле показательно, что уже состоялось два раунда обмена удерживаемыми лицами. В сентябре это был обмен 35 на 35, а в декабре – 76 граждан Украины были освобождены из плена. Таким образом, с момента прихода Владимира Зеленского к власти 111 украинцев вернулись на родину, в свои семьи. Они отметили Новый год рядом с самыми близкими людьми. Они будут дышать самым дурманящим воздухом – воздухом свободы.

Именно этого – свободы, умения видеть главное за вторичным, укрепления государства, освобождения всех наших граждан и территорий – я и желаю Украине в 2020 году.

Источник: "ГОРДОН"