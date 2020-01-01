Клуб читателей
ГОРДОН
 
Хикмет Джавадов
Хикмет Джавадов

Председатель Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины".


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Победу Зеленского на президентских выборах будут изучать как один из самых знаковых, поворотных моментов новейшей истории Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Этими строками из стихотворения Есенина, как мне кажется, наиболее точно можно дать общую оценку ушедшему году. Ведь реально случился целый ряд больших, великих событий, логично вытекающих одно из другого. Наиболее точную и беспристрастную оценку дадут не наши современники, а будущие поколения граждан Украины.

Главным из них является победа на президентских выборах Владимира Зеленского. Много всяких пересудов, спекуляций, домыслов и слухов было до того, как он победил на выборах главы государства. Но все эти разговоры, как выясняется, не имеют ничего общего с реальностью. Во главе украинского государства оказался человек из народа, не ставленник олигархии, не олигарх, как это ранее бывало. Сам по себе этот факт доказывает, что в стране реально и бесповоротно установлена демократия. Власть народа вылилась в победу того, кого простые украинцы реально жаждали видеть в кресле президента страны.

Пройдут годы, десятилетия, и именно победа Зеленского будет изучаться как один из самых знаковых, поворотных моментов новейшей истории Украины. Логично вытекающим обстоятельством из которого является борьба нынешнего президента страны за каждого украинца, попавшего в беду. И в этом смысле показательно, что уже состоялось два раунда обмена удерживаемыми лицами. В сентябре это был обмен 35 на 35, а в декабре – 76 граждан Украины были освобождены из плена. Таким образом, с момента прихода Владимира Зеленского к власти 111 украинцев вернулись на родину, в свои семьи. Они отметили Новый год рядом с самыми близкими людьми. Они будут дышать самым дурманящим воздухом – воздухом свободы.

Именно этого – свободы, умения видеть главное за вторичным, укрепления государства, освобождения всех наших граждан и территорий – я и желаю Украине в 2020 году.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Хикмет Джавадов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека
Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека G
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена G
Елена КРАВЧЕНКО
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS