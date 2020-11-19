Власть и малый бизнес в Украине пускали все процессы на самотек. Они и сейчас надеются, что и так сойдет. Каждый сам за себя

Кажется, никто всерьез не надеется, что власть и владельцы небольших бизнесов смогут по-человечески выяснить отношения в период коронавирусного шторма. Ну с какой стати, если они их не выяснили при ясной погоде? И создается впечатление, что прояснения по-настоящему не жаждут обе стороны.

Когда людям особенно нечем гордиться, они умудряются гордиться этим ничем. Помнится, в советские годы с гордостью рассказывали о преимуществе солдатских кирзовых сапог и портянок над американскими ботинками и их заокеанскими носками: ну правда, когда с этим добром возиться, если нужно койку застелить, одеться и построиться, пока горит спичка в руках сержанта? И портянку до дыр еще попробуй сотри, а носки – запросто, не напасешься.

Советские ментальные схемы прочно сидят в коллективном бессознательном, и отечественный бизнес порой хвастается своей неприхотливостью и способностью выживать в непригодных для этого обстоятельствах. Конечно, это подразумевает необходимость интенсивно крутиться. Кстати, совершенно непереводимый для западного человека термин – "крутиться", вбирающий не только понятия расторопности и находчивости, но и подразумевающий умение отбиваться или срезать, где надо, углы с помощью средств, применение которых вообще-то наказуемо, а попробуйте поймайте.

Вообще, кажется, под занятием бизнесом наш человек и западный имеют в виду сильно отличающиеся вещи. Разница приблизительно как между вождением по киевским дорогам и по улицам какого-нибудь немецкого города, хотя и транспорт, и знаки похожие. Просто там тебе ехать помогают, а тут не рады, что ты вообще есть.

Точно так же у нас ошибочно называют большим бизнесом схемы, которые могут существовать исключительно за счет коррупционных связей. Их прибыльность не идет ни в какое сравнение с крохами, которые достаются мелочи, которая крутится внизу, и политика начинается с этого уровня. Поэтому муки предпринимательства ниже среднего никому из "серьезных" людей не интересны. И малосредний полуподпольный бизнес ничего не ждет от крупного, политического и полукриминального, разве что новых неприятностей.

Но вот возникает ситуация, когда поведение "мелочи" может существенным образом повлиять на состояние здоровья всего общества. Коронавирусу вообще плевать, кто от Кононенко, а кто тут Рабинович. Да и для самого частника время тяжелое, редкий бизнес обладает запасами, чтобы его пережить. Вроде бы большим и малым нужно поговорить, обозначить новые границы и нормы, которых требует чрезвычайное положение, и способы, как выбраться из общей беды без катастрофических последствий. Тут-то и выясняется, что отсутствуют механизмы такого обсуждения. Все как-то обходились без этого, пуская процессы на самотек и полагаясь – нет, не на руку рынка, это было бы слишком глубоко и идеологично, а на то, что и так сойдет. Откровенно говоря, в большинстве своем и продолжают надеяться – как наверху, так и внизу. Каждый сам за себя и уже тем самым против других.

Последствия этого дикого и совсем не рыночного индивидуализма, властного коррупционного головотяпства и гражданского наплевательства не заставят себя ждать. Кислорода уже не хватает. Хватило бы гробов.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора