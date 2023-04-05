"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера

Горбунов утвердительно ответил на вопрос Демина о том, что Потап после полномасштабного российского вторжения в Украину "исчез" Фото: realpotap / Instagram

"Я очень хорошо Алексея знаю, я его очень люблю. Он очень добрая и очень тонкая натура, и очень творческая. То, что он любит эпатаж и эпатаж иногда вылезает боком, – ну да", – заявил Горбунов.

По его словам, артист "на эпатаже очень часто показывал свою сущность".

"Она такая. С ним всегда очень весело в компании, он очень любит юмор, он умеет поддержать разговор. Поэтому часть эпатажа в его творчестве присутствует. То, что этот эпатаж не всегда корректен в этих условиях, это понятно", – сказала певец.

Горбунов утвердительно ответил на вопрос Демина о том, что Потап после полномасштабного российского вторжения в Украину "исчез".

"Это же факт. Как из этого выходить, я не знаю. Я думаю, что Леша выйдет из этого. Но общество требует в конкретных случаях конкретных героев. И если посмотреть топ-100 артистов за прошлый год, которые популярны среди украинских слушателей, там очень мало наших топ-артистов, которые были в топе до войны. Время все расставит по своим местам. Поэтому в такое время нужно быть рядом друг с другом", – резюмировал Горбунов.