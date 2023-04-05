Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2023
 
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"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера

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Горбунов утвердительно ответил на вопрос Демина о том, что Потап после полномасштабного российского вторжения в Украину "исчез"
Горбунов утвердительно ответил на вопрос Демина о том, что Потап после полномасштабного российского вторжения в Украину "исчез"
Фото: realpotap / Instagram

Украинский ведущий Юрий Горбунов в интервью, которое 4 апреля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина, прокомментировал скандалы, связанные с его кумом, украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко).

"Я очень хорошо Алексея знаю, я его очень люблю. Он очень добрая и очень тонкая натура, и очень творческая. То, что он любит эпатаж и эпатаж иногда вылезает боком, – ну да", – заявил Горбунов.

По его словам, артист "на эпатаже очень часто показывал свою сущность".

"Она такая. С ним всегда очень весело в компании, он очень любит юмор, он умеет поддержать разговор. Поэтому часть эпатажа в его творчестве присутствует. То, что этот эпатаж не всегда корректен в этих условиях, это понятно", – сказала певец.

Горбунов утвердительно ответил на вопрос Демина о том, что Потап после полномасштабного российского вторжения в Украину "исчез".

"Это же факт. Как из этого выходить, я не знаю. Я думаю, что Леша выйдет из этого. Но общество требует в конкретных случаях конкретных героев. И если посмотреть топ-100 артистов за прошлый год, которые популярны среди украинских слушателей, там очень мало наших топ-артистов, которые были в топе до войны. Время все расставит по своим местам. Поэтому в такое время нужно быть рядом друг с другом", – резюмировал Горбунов. 

Контекст:

На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину Потап вместе с женой Настей Каменских оказались в Испании. Они выехали туда менее чем за неделю до 24 февраля 2022 года. По словам певицы, они должны были вернуться домой 25 февраля, но авиарейсы уже отменили.

Украинские артисты неоднократно призывали Потапа вернуться домой и помогать украинским защитникам.

17 августа Каменских сообщила, что вернулась в Украину. Потап сообщил о возвращении в Украину 15 сентября, накануне съемок шоу "Голос країни", где был одним из судей.

В конце сентября Потап заявил, что, находясь за границей, с помощью своего отца заочно записался в тероборону. Позже Потап обнародовал документ, в котором говорилось, что он является добровольцем территориальной обороны.

17 февраля 2023 года Потап выпустил скандальную песню "Волонтер", где спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". Композиция вызвала критику как со стороны слушателей, так и со стороны коллег. После этого артист ограничил возможность комментировать его работу в YouTube. Он также воздержался от публичных комментариев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Юрий Горбунов, Потап, Алексей Потапенко, Слава Демин
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