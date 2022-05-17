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17 мая, 2022
 
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Фронтмен Kalush Orchestra рассказал, какой была бы реакция украинцев на возможную дисквалификацию после призыва спасти защитников Мариуполя

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Kalush Orchestra с песней Stefania стала победителем "Евровидения 2021"
Kalush Orchestra с песней Stefania стала победителем "Евровидения 2021"
Фото: ЕРА

Олег Псюк, фронтмен украинской группы Kalush Orchestra, победившей на "Евровидении 2022" в Турине, во время первой пресс-конференции после возвращения домой заявил, что украинцы поддержали бы его в случае дисквалификации после призыва со сцены конкурса спасти защитников Мариуполя Донецкой области. Видеозапись пресс-конференции опубликована 17 мая на странице Общественного в Facebook.

"200 млн людей смотрят финал "Евровидения". Я бы больше корил себя за то, что не сделал этого, чем если бы сделал и нас дисквалифицировали. Вот так на весы поставил и понял это. Конечно, мне важнее судьбы украинских людей, чем статуэтка или в принципе даже победа, хоть она и значительная, – объяснил Псюк. – Конечно, было бы не прикольно, если бы нас дисквалифицировали, но Украина бы поддержала наш выбор".

Обращаясь к защитникам Мариуполя, Псюк выразил им слова благодарности. 

"Могу только выразить большую благодарность за то, что вы стоите там для нас, за ваше мужество, храбрость. И я надеюсь, что скоро всех спасут", – подытожил он.

https://www.facebook.com/suspilne.media/videos/320879620197965/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

После выступления в финале конкурса солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко возросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит. 

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине. Это третья победа Украины в истории "Евровидения". Первую победу стране в 2004 году принесла Руслана, вторую – Джамала в 2016 году

Теги: Евровидение, война России против Украины, пресс-конференция, дисквалификация, Kalush Orchestra
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