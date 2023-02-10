Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео

Шоумен пообщался с девушкой, находящейся за кадром.

"Вот спроси меня, где я буду 2 мая", – обратился он к ней.

После того как услышал вопрос, сообщил, что будет в "Зените".

"Это не астрономический термин в данном случае. 2 мая состоится мой сольный концерт в Париже [Франция] в замечательном знаменитом зале "Зенит", – сказал шоумен.

Кем является девушка, к которой Галкин обратился в начале ролика, он не сказал, как и не назвал ее по имени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Галкин в феврале гастролировал по городам Германии. Ролик, снятый на концертах, он разместил 9 февраля в Instagram.

"Спасибо, чудесные зрители в немецких городах Ганновер, Ферден, Дюссельдорф, Фюрт! Это было незабываемо. До встречи на концертах в Германии в апреле и мае!" – написал шоумен.