Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео

Шоумен пообщался с девушкой, находящейся за кадром.
"Вот спроси меня, где я буду 2 мая", – обратился он к ней.
После того как услышал вопрос, сообщил, что будет в "Зените".
"Это не астрономический термин в данном случае. 2 мая состоится мой сольный концерт в Париже [Франция] в замечательном знаменитом зале "Зенит", – сказал шоумен.
Кем является девушка, к которой Галкин обратился в начале ролика, он не сказал, как и не назвал ее по имени.
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Галкин в феврале гастролировал по городам Германии. Ролик, снятый на концертах, он разместил 9 февраля в Instagram.
"Спасибо, чудесные зрители в немецких городах Ганновер, Ферден, Дюссельдорф, Фюрт! Это было незабываемо. До встречи на концертах в Германии в апреле и мае!" – написал шоумен.
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В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.
В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.