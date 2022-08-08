Бульвар Шоубиз
 
08 августа, 2022
 
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"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком

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Кацурин и Дорофеева летом 2022 года сообщили, что состоят в отношениях
Кацурин и Дорофеева летом 2022 года сообщили, что состоят в отношениях
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин 7 августа разместил в Instagram Stories фото, на котором запечатлена его новая возлюбленная, жена и коллега украинского певца Dantes Надя Дорофеева во время игры на диване с одним из его детей.

"Человеческое хитросплетение", – подписал фото Кацурин. 

Скриншот: misha_katsurin / Instagram
Скриншот: misha_katsurin / Instagram

Контекст:

Кацурин – отец двоих детей. Их мать – жена и партнер Кацурина Дарья. 

21 июня Кацурин признался, что состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой, которая является женой певца Dantes.

Дорофеева и Dantes сообщили о расставании 18 марта, но развод не оформили.  

Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.

26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной, а 4 августа они обнародовали совместное видео, снятое в спальне.

Теги: дети, Надя Дорофеева, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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