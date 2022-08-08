"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком

"Человеческое хитросплетение", – подписал фото Кацурин.

Контекст:

Кацурин – отец двоих детей. Их мать – жена и партнер Кацурина Дарья.

21 июня Кацурин признался, что состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой, которая является женой певца Dantes.

Дорофеева и Dantes сообщили о расставании 18 марта, но развод не оформили.

Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.

26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной, а 4 августа они обнародовали совместное видео, снятое в спальне.