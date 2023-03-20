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20 марта, 2023
 
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"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях

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Остапчуки развелись спустя два года после свадьбы
Остапчуки развелись спустя два года после свадьбы
Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук 20 марта в Instagram Stories ответила на вопрос фолловеров об изменах.

"Вы или вам изменяли?" – спросили у нее подписчики.

– не было. Мне – не знаю. Я не ловила на изменах никого из своих бывших. А как там на самом деле – кто знает", – ответила экс-супруга ведущего.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Кристина Остапчук стала известной после того, как ведущий представил ее в качестве своей девушки. Они поженились в 2020 году. В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.

В декабре стало известно, что ведущий состоит в отношениях с украинской журналисткой Катериной Полтавской. 6 марта друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Остапчук, брак, измена, Кристина Остапчук, ведущий
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