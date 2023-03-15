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15 марта, 2023
 
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"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе

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Галкин: К новым приключениям готов!
Галкин: К новым приключениям готов!
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, 14 марта в Instagram обнародовал свой архивный снимок.

Галкин запечатлен в образе Джека Воробья из франшизы "Пираты Карибскго моря". В серии фильмов роль этого персонажа исполнял голливудский актер Джонни Депп.

"К новым приключениям готов!" – написал Галкин.

Также Галкин показал, как ему аплодировала публика на концерте в Балтиморе (США).

"Было феерично!" – отметил шоумен.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.

Теги: США, концерт, актер, Максим Галкин, фото, шоумен
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