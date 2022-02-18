"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной

"Она органически не переваривает детей, – это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли", – отметил он.
Кузнецов подчеркнул, что Волочкова не хочет общаться со своей дочерью Ариадной.
"Даже желания нет, сколько лет прошло. Я не представляю, как можно без ребенка, и несколько лет. Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей, – заявил он.
По словам Кузнецова, когда Волочкова общалась с его сыном, было ощущение, что она переигрывает.
Дочь Ариадну (2005) Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина, с которым жила в фактическом браке. Пара рассталась в 2008 году.
Волочкова состояла в отношениях с Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм, с января 2022 года. Сразу после знакомства на телешоу пара отправилась отдыхать вместе на Мальдивы. 31 января, после возвращения с отдыха в РФ, балерина обвинила Кузнецова в предательстве и сообщила, что они расстались.
9 февраля Волочкова обнародовала совместные фото со своим бывшим бойфрендом по имени Олег, отношения с которым у нее начались весной 2021 года.
Волочкова внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года время съемок передачи "Пусть говорят" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.