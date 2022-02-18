"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной

"Она органически не переваривает детей, – это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли", – отметил он.

Кузнецов подчеркнул, что Волочкова не хочет общаться со своей дочерью Ариадной.

"Даже желания нет, сколько лет прошло. Я не представляю, как можно без ребенка, и несколько лет. Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей, – заявил он.

По словам Кузнецова, когда Волочкова общалась с его сыном, было ощущение, что она переигрывает.