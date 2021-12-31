Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2021
 
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"Пися в ротик", "Хотелось бы хотеть" и "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе

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Полякова: Проблема длинного брака в том, что поднять комбайн ради одного колоска немножко лень
Полякова: Проблема длинного брака в том, что поднять комбайн ради одного колоска немножко лень
Фото: polyakovamusic / Instagram

В начале осени на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой состоялась премьера нового женского шоу "Взрослые девочки". Соведущей Ефросининой стала украинская певица Оля Полякова. За это время знаменитости записали семь выпусков, в которых в том числе откровенно поговорили об интимном здоровье, о том, как сохранить страсть в браке, а также о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.

На своей странице в Instagram Ефросинина в декабре призналась, что идея создания этого шоу принадлежит Поляковой. "Мы живем давно и очень ярко, нам есть чем делиться не из книг, а из опыта", – заявила тогда певица, убедив тем самым ведущую на съемки этого проекта. В итоге за три месяца семь выпусков шоу "Взрослые девочки" суммарно набрали порядка 7 млн просмотров.

"Оля жжет не по-детски", – прокомментировала последний выпуск "Взрослых девочек" одна из зрительниц. Издание "ГОРДОН собрало самые откровенные высказывания Поляковой в шоу "Взрослые девочки".

О том, сколько раз в неделю у нее бывает секс с мужем

"Хотелось бы два раза в неделю. Не так! Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Проблема длинного брака не в том, что он меня не хочет, а вообще поднять этот комбайн ради одного колоска – в длинном браке есть вот эта немножко лень, понимаешь?" – заявила Полякова в первом выпуске шоу, посвященном теме сохранения страсти между мужем и женой после многих совместно прожитых лет.

Фото: polyakovamusic / Instagram
Фото: polyakovamusic / Instagram

О том, надо ли говорить мужу о том, что у него "сладкая пися"

В этом же выпуске певица, обсуждая женщин, которые "каким-то фантастическим образом умеют сделать так, что мужик перед ними всю жизнь на задних лапках ходит", отметила, что им необязательно говорить при этом, что у него "сладкая пися".

На уточняющий вопрос Ефросининой, надо ли говорить именно так, Полякова ответила вопросом: "А ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю! Ну а какая же она? Кислая, что ли?"

О сквирте

Разоткровенничавшись, Полякова также рассказала, как недавно узнала о существовании сквирта (женского вида оргазма, который сопровождается выбросом жидкости из уретры).

"О теме сквирта я узнала из YouTube. Пришла к мужу и говорю: "Ты должен делать так и так. Давай с тобой ролик посмотрим?" Я объяснила, что вот такое бывает и я хотела бы попробовать", – рассказала певица.

По словам Поляковой, супруг нормально отреагировал на это предложение, после чего они освоили технику по ролику в YouTube и теперь это практикуют.

Фото: polyakovamusic / Instagram
Фото: polyakovamusic / Instagram

О предложении мужа заняться сексом в позе "69"

В третьем выпуске "Взрослых девочек", который вышел 8 октября и был посвящен обсуждению дружбы между мужчиной и женщиной, певица призналась, что согласилась на предложение мужа попробовать в сексе позу под названием "69".

"Вот у нас шесть и шесть, а теперь [шесть] переворачивается – это называется "пися в ротик" и тому, и другому", – откровенно объяснила тогда Полякова суть полученного от супруга предложения.

О табу в сексе

В последнем эпизоде первого сезона "Взрослых девочек", который был посвящен интимному здоровью, певица призналась, что в сексе для нее существуют табу. По словам певицы, она не приемлет анальный секс.

"Считаю, есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно и неприятно. Очень часто мужчина говорит: "А давай как-то в такую дырочку", которая не приспособлена – она выход вообще-то, а не вход. Идти на поводу у мужчины и его таких немножечко животных желаний считаю табуированным", – призналась артистка.

О сексе во время месячных

В этом выпуске Полякова также рассказала, что не отказывается от секса во время месячных, используя в это время специальные губки, впитывающие выделения. Артистка подчеркнула, что секс в этот период помогает ей избавиться от болезненных ощущений.

О том, во сколько лет лишилась девственности

В седьмом выпуске певица призналась, что лишилась девственности в 16 лет, когда училась в музыкальном училище. "Мой первый секс был ужасным. Я очень хотела избавиться от этой девственности к чертовой матери, и вот я избавилась, и зря, кстати", – рассказала артистка.

На этом фото Полякова запечатлена 16-летней со своей мамой.

О сексе после ссоры

В финальном эпизоде первого сезона Полякова, комментируя секс после ссоры, призналась, что не согласна с распространенным мнением, будто это "самая офигенная" близость.

"Я очень в ссоре опустошена, обижаюсь, и мне ничего не хочется. Иди, колосок свой поднимай и молоти вручную!" – заявила Полякова.

О вибраторах

"Секс с партнером, с которым прожил 15 лет, и секс с вибратором, наверное, ничем не отличаются. Комбинируем, комбинируем!" – заявила Полякова в седьмом выпуске "Взрослых девочек".

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова с мужем, украинским бизнесменом Вадимом Буряковским воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: шоу-бизнес, секс, Оля Полякова, певица, Взрослые девочки
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