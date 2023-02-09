Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2023
 
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Самый молодей премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после

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Самый молодей премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после / Бульвар Шоубиз

Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Самый молодой премьер-министр в истории Финляндии Санна Марин при встрече накануне специального заседания Европейского совета в Брюсселе (Бельгия) обняла президента Украины Владимира Зеленского, с которым знакома лично.

Соответствующие снимки опубликовало фотоагентство ЕРА.

В Instagram Stories политик также опубликовала селфи с Зеленским.

"Мы – Европа", – подписала она фото.

Скриншот: sannamarin / Instagram
Скриншот: sannamarin / Instagram

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02ybqu1aY3rptk7i39E76KKL4ce8JcBK1fjo5Ht7sUJzyhVVVK8h88fG623qAVJrWxl

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года. 

Она является самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет.  У Марин есть степень магистра в области административных исследований. 

Зеленский уже два дня находится с визитом в Европе. 8 февраля он посетил Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

В тот же день Зеленский отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммнуэлем  Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, а затем вместе с Макроном отправились в Брюссель, где выступил в Европаралменте. Во время визита в Брюссель он заявил о положительных договоренностях в вопросе поставок Украине истребителей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Санна Марин, объятия, Олаф Шольц
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