Самый молодей премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после

Соответствующие снимки опубликовало фотоагентство ЕРА.

В Instagram Stories политик также опубликовала селфи с Зеленским.

"Мы – Европа", – подписала она фото.

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.

Она является самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет. У Марин есть степень магистра в области административных исследований.

Зеленский уже два дня находится с визитом в Европе. 8 февраля он посетил Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

В тот же день Зеленский отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммнуэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, а затем вместе с Макроном отправились в Брюссель, где выступил в Европаралменте. Во время визита в Брюссель он заявил о положительных договоренностях в вопросе поставок Украине истребителей.