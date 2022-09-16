Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно

"Шрамы на теле заживут. На сердце – останутся навсегда, – написала она. – Все, кто потерял близких – не понимают почему это произошло. Иногда ищут ответ всю жизнь. В любом случае принять смерть ребенка невозможно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя дочь Дмитриевой Лиза и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы. 2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук.

Дмитриева после обстрела была госпитализирована в тяжелом состоянии. По словам ее матери, некоторое время она не помнила о случившемся, а близкие скрывали от нее гибель дочери.

Свой первый пост после трагедии девушка разместила 8 августа. В нем Дмитриева заявила, что не простит российских оккупантов за убийство своей дочери, и пожелала им жестокой смерти.

В настоящее время Дмитриева проходит реабилитацию в Австрии.