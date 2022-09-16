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16 сентября, 2022
 
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Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно

Дмитриева после обстрела была госпитализирована в тяжелом состоянии, а ее дочь погибла
Дмитриева после обстрела была госпитализирована в тяжелом состоянии, а ее дочь погибла
Фото: l.i.z.i.love / Instagram

Винничанка Ирина Дмитриева, чья четырехлетняя дочь Лиза погибла 14 июля во время ракетного обстрела Винницы российскими оккупантами, 15 сентября опубликовала в Instagram фото, на котором показала оставшиеся после ранения шрамы на теле.

"Шрамы на теле заживут. На сердце – останутся навсегда, – написала она. – Все, кто потерял близких – не понимают почему это произошло. Иногда ищут ответ всю жизнь. В любом случае принять смерть ребенка невозможно". 

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Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя дочь Дмитриевой Лиза и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы. 2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук.

Дмитриева после обстрела была госпитализирована в тяжелом состоянии. По словам ее матери, некоторое время она не помнила о случившемся, а близкие скрывали от нее гибель дочери.

Свой первый пост после трагедии девушка разместила 8 августа. В нем Дмитриева заявила, что не простит российских оккупантов за убийство своей дочери, и пожелала им жестокой смерти.

В настоящее время Дмитриева проходит реабилитацию в Австрии.

Теги: Винница, обстрелы, война России против Украины, Ирина Дмитриева
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