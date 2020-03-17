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17 марта, 2020
 
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Во время карантина Jerry Heil обнародовала фото в китайском стиле

Украинская певица Jerry Heil показала фото, стилизированное под китайскую культуру.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jerry Heil во время карантина сочиняет песню
Jerry Heil во время карантина сочиняет песню
Фото: thejerryheil / Instagram

24-летняя украинская певица Jerry Heil показала в Instagram фото, на котором запечатлена в одной из асан йоги.

Местом нахождения она отметила Запретный город – дворцовый комплекс в Пекине. На самом деле снимок был сделан в столичном ботаническом саду.

"Купить можно жилье, но не дом. Часы, но не время. Кровать, но не покой. Книгу, но не культуру. Секс, но не любовь. Уроки по йоге, но не баланс. Продолжите дальше в комментах, пока я все еще придумываю песню", – написала певица.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались.

Теги: карантин, Jerry Heil
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