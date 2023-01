Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы

"Новый день – новый шанс!" – написала она.

Блогер призналась, что каждое утро напоминает себе: пока продолжается жизнь – всегда есть возможность что-то изменить: начать, прожить, исправить, позвонить, обнять, признаться, рискнуть, купить вожделенное, что-то завершить.

"Так что с благодарностью за еще один день иду его проживать! И вам желаю хорошего дня, но главное – мирного!" – написала она.

Остапчук 26 января в Instagram заявила, что нет людей, которым не больно или не сложно в какие-то определенные моменты жизни.

"Я почему-то думаю, что все мы сделаны из одного теста и все мы бывали на "эмоциональных качелях", кто-то просто умеет больше скрыть эмоции, а кто-то, как я, совсем не годен к игре в покер (понимаете, о чем я?), все написано на лице. Но я верю в то, что: You've gotta get up and try, try, try… всегда!" – процитировала она композицию американской певицы Pink.

Фраза You've gotta get up and try, try, try переводится как "Ты должен встать и пробовать, пробовать, пробовать".