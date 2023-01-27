Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2023
 
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Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы

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Остапчук: Желаю вам хорошего дня!
Остапчук: Желаю вам хорошего дня!
Фото: kristygor / Instagram

Экс-супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский блогер и нотариус Кристина Остапчук, 27 января в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена в белом нижнем белье и голубых джинсах.

"Новый день – новый шанс!" – написала она.

Блогер призналась, что каждое утро напоминает себе: пока продолжается жизнь – всегда есть возможность что-то изменить: начать, прожить, исправить, позвонить, обнять, признаться, рискнуть, купить вожделенное, что-то завершить.

"Так что с благодарностью за еще один день иду его проживать! И вам желаю хорошего дня, но главное – мирного!" – написала она.

Остапчук 26 января в Instagram заявила, что нет людей, которым не больно или не сложно в какие-то определенные моменты жизни.

"Я почему-то думаю, что все мы сделаны из одного теста и все мы бывали на "эмоциональных качелях", кто-то просто умеет больше скрыть эмоции, а кто-то, как я, совсем не годен к игре в покер (понимаете, о чем я?), все написано на лице. Но я верю в то, что: You've gotta get up and try, try, try… всегда!" – процитировала она композицию американской певицы Pink.

Фраза You've gotta get up and try, try, try переводится как "Ты должен встать и пробовать, пробовать, пробовать".

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году. Летом 2021 года пара начала строительство дома, ведущий признавался, что мечтает о рождении дочери

В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Теги: блогеры, Владимир Остапчук, фото, белье, блогер, трусы, Кристина Остапчук
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