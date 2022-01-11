Боль, свадьба с Монфисом, завершение карьеры, Гейтс, Федерер, Кличко, деньги. Интервью Гордона со Свитолиной. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Интервью, которое записал основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, продолжалось два часа.

Во время интервью Свитолина рассказала, почему плакала во время Олимпийских игр в Токио и вообще часто ли плачет во время соревнований, сколько в ее развитие вложил харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, какие страны предлагали ей поменять гражданство и выступать под их флагами, придерживается ли диеты и почему отказалась от мяса и рыбы, как познакомилась со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом и как его приняла семья Свитолиных, как ее матчи посещал американский миллиардер Билл Гейтс, почему от швейцарского теннисистка Роджера Федерера "исходит энергия чемпиона", какой ценный совет дал ей украинский боксер Владимир Кличко и когда планирует закончить спортивную карьеру.

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. С детства занималась теннисом. В 12 лет переехала в Харьков.

Первый серьезный титул Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA) украинка выиграла в 2013 году, когда одержала победу на турнире серии International в Азербайджане. В том же году Свитолина вошла в топ-50 мирового рейтинга WTA, в 2015 году – в топ-20, а в 2017 году – в топ-10. Она стала первой украинкой, которая попала в десятку сильнейших теннисисток мира. Самое высокое место в рейтинге – третье – Свитолина занимала в 2017–2018 годах. Сейчас украинка на 16-м месте.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTA, последний – в 2021 году в Чикаго, и заработала $21 млн призовых, сообщается на сайте ассоциации.

На летней Олимпиаде 2020 года в Токио украинка завоевала бронзовую медаль. Это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса.

В июле 2021 года Свитолина вышла замуж за Монфиса (он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).