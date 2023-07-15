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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Скандал с НАТО, Залужный идет в Крым, бунт генералов, Пригожин в трусах, Эрдоган опустил Путина. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время эфира основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк обсудили:

  • итоги недавно завершившегося в Вильнюсе саммита НАТО, в том числе возникшее напряжение между Украиной и ее западными союзниками, В частности, критику президента Владимира Зеленского в адрес участников саммита за обсуждение перспектив членства Украины в Альянсе без Украины, а также ответ министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Англия и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности;
  • заявления главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, что он готов и будет бить по стране-агрессору России вопреки требованиям Запада, а также займется непосредственной деоккупацией Крыма, как только "появятся средства. "Мне все равно – никто меня не остановит", – подчеркнул главком ВСУ; 
  • взбунтовавшегося генерала РФ, который командовал 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, Ивана Попова. Он отвечал за запорожское направление и публично раскритиковал высшее военное командование России, после чего был отстранен от должности;
  • информацию о встрече президента РФ Владимира Путина с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным спустя несколько дней после того, как последний поднял вооруженный мятеж;
  • как президент Турции Реджеп Эрдоган обманул Путина и вернул Украине командиров полка "Азов";
  • фото Пригожина без штанов, которое активно распространяют российские паблики;
  • призыв прокурора Международного уголовного суда Карима Хана к властям ЮАР арестовать Путина, как только он приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге 22–24 августа;
  • другие важные события в Украине и мире.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

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