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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Вербовка Зеленского, паника в Кремле, геи в руководстве России. Интервью Гордона с Пономаревым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим депутатом Госдумы РФ, бизнесменом Ильей Пономаревым.

Во время интервью Пономарев говорил об изоляции президента РФ Владимира Путина и о том, кто сейчас является самым влиятельным человеком в его окружении, о главном денщике, "который чистит сапоги Путину", о том, кто в окружении Путина выступал против войны с Украиной, об алкоголизме бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведеве и о нынешнем российском премьера Михаиле Мишустине, об отношениях Путина и бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, а также о том, как Путин хотел завербовать президента Украины Владимира Зеленского, когда и чем закончится война, как умрет Путин, и о том, есть ли "хорошие русские". 

"Война закончится в Москве гибелью Путина. Вероятнее всего, его убьют чеченцы", – сказал Пономарев. 

Пономарев родился в 1975 году в Москве в семье научных работников. Учился на физическом факультете Московского государственного университета, но обучение не окончил – ушел на четвертом курсе. В 2001 году получил высшее образование в Российском государственном социальном университете. 

Пономарев рассказывал, что начал работать с 14 лет – был программистом в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики. В 16 лет вместе с другом создал собственную компанию "Русспрофи", которая занималась компьютеризацией предприятий. Позже она влилась в российско-американское предприятие International Network Connections. В 1990-х – начале 2000-х работал в международной нефтесервисной компании Schlumberger в Москве, в компании Михаила Ходорковского ЮКОС, в IT-компании IBS. 

В 2002–2007 годах был членом Коммунистической партии РФ. Дважды – в 2007-м и 2011 году – избирался депутатом по спискам партии "Справедливая Россия" (российские СМИ называют эту политсилу провластной). 

В 2011–2012 годах активно участвовал в антиправительственных протестах в РФ. 

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.

В 2015 году против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, неисполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями". 

В 2016 году в США Пономарев основал инвестиционную компанию Trident Acquisitions, акции которой торгуются на нью-йоркской бирже NASDAQ. 

В 2019 году бизнесмен получил украинское гражданство.

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Илья Пономарев, Алина Кабаева, Владимир Зеленский, война России против Украины, Михаил Мишустин
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