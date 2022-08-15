Зеленский, Ермак, Байден, Джонсон, Эрдоган, Лавров, Абрамович, Китай. Интервью Гордона с Кулебой. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гордон записал интервью с Кулебой во время прогулки по Киеву.

Кулеба в интервью рассказал, о чем за два дня до вторжения РФ в Украину разговаривал в Белом доме с президентом США Джо Байденом и какой совет он ему дал, о том, как узнал о нападении РФ на Украину и когда единственный раз с февраля заплакал, о том, как был настроен в первые дни вторжения президент Украины Владимир Зеленский, о причинах неожиданных визитов британского премьера Бориса Джонсона в Украину, об иностранных лидерах, которые произвели самое сильное впечатление, об эффективности близкого к Кремлю российского миллиардера Романа Абрамовича как переговорщика и о том, как он появился в переговорном процессе, о переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Турции и о том, почему он показался неуверенным, об отношении Китая и Турции к войне России против Украины и о том, почему президент Турции Реджеп Эрдоган встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, а также о своем визите с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в Вашингтон в сентябре 2021-го и о том, какую информацию они получили, будущем Украины и о том, почему после смерти Путина "будет сложнейший период", в том числе для Украины.

"Люди из окружения Байдена 22 февраля смотрели на меня, как врачи на человека с четвертой стадией рака", – сказал в интервью дипломат.

Кулеба родился в 1981 году в Сумах в семье дипломата Ивана Кулебы (был послом Украины в Египте, Чехии, Казахстане и Армении). Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – "международное право"). С 2003 года работает в МИД.

В 2016–2019 годах был постоянным представителем Украины в Совете Европы, в 2019–2020 годах – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с 2020 года – глава МИД.