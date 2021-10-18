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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Расследование Международным уголовным судом ситуации в Крыму не движется с прошлого года – правозащитники

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Мало информации о преступлениях РФ в Украине переводится на английский, а в МУС немногие специалисты владеют русским или украинским языком, отмечают правозащитники
Мало информации о преступлениях РФ в Украине переводится на английский, а в МУС немногие специалисты владеют русским или украинским языком, отмечают правозащитники
Фото: ЕРА

У Международного уголовного суда в Гааге нет ресурсов для полноценного расследования военных преступлений в оккупированном Крыму, заявила юрисконсульт и проектный менеджер международной организации Global Rights Compliance Анна Микитенко. Об этом она сказала на совместном с прокуратурой АРК и Севастополя брифинге в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

Микитенко отметила, что офис прокурора МУС признал ценность информации о ситуации в Крыму, полученной от украинской прокуратуры и Крымской правозащитной группы, а предыдущий прокурор МУС Фату Бенсуда в декабре 2020 года заявила, что должно быть инициировано полноценное расследование военных преступлений в Крыму.

"И с тех пор никаких шагов по выполнению этой инициативы сделано не было", – подчеркнула Микитенко.

По ее словам, так происходит потому, что хотя МУС и пришел к выводу, что военные преступления могут иметь место на оккупированных территориях Украины, на данный момент у него нет достаточных ресурсов для инициирования полноценных расследований.

"Та команда, которая работала на стадии предварительного изучения, также очень ограничена и в людских, и в финансовых, и в бюджетных ресурсах, и еще больше ограничена та команда, которая должна была бы проводить расследование, потому что встает языковой вопрос. Мало информации из Украины переводится на английский, и в суде очень мало специалистов владеют русским или украинским языком", – пояснила Микитенко.

Также она сказала, что никаких индикаторов, позволяющих прогнозировать, когда начнется полноценное расследование, сейчас нет. 

"Это может быть, условно говоря, через месяц, может быть через год. Исходя из того, что новый прокурор Карим Хан говорит в целом про свои приоритеты в работе на следующие девять лет и про приоритеты суда, скорее всего, он будет стараться получить быстрые победы и работать в направлениях, которые ускоряют судебные процессы. Украина находится на первых стадиях рассмотрения, даже не в начале полноценного расследования – очевидно, будет проблематично получить какую-то быструю победу", – считает юрисконсульт.

Она отметила, что, в свою очередь, у прокуратуры АРК также нет возможности привлечь к ответственности за военные преступления, и в частности незаконный призыв в Крыму, людей, которые находятся на верху цепочки командования.

"Встает проблема, что МУС не имеет ресурсов для полноценного расследования, а украинские правоохранительные органы соответственно не имеют рычагов для того, чтобы получить в свои руки самых высокопоставленных подозреваемых. Поэтому пока ответ, который мы видим с точки зрения международного права – собирать по максимуму информацию, чем и занимается Крымская правозащитная группа в частности, и упорядочивать ее в манере, которая облегчила бы работу МУС", – подытожила Микитенко. 

Контекст:

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым. После оккупации полуострова РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

Тогдашний замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов говорил в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

В феврале 2021 года на пост прокурора Международного уголовного суда был избран представитель Великобритании Карим Хан. Он вступил в должность в июне этого года. 

Теги: Крым, правозащитники, оккупация, аннексия, расследование, Международный уголовный суд, Фату Бенсуда, Крымская правозащитная группа, Карим Хан
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