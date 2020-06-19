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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Севастопольские ученые заявили, что нашли в Крыму большие запасы пресной воды

Ученые Севастопольского государственного университета сообщили, что обнаружили большие объемы пресной воды, потоки которой мигрируют по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.

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Основная проблема добычи глубоких подземных вод высокая стоимость бурения скважин, которая сдерживает их использование
Основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин, которая сдерживает их использование
Фото: sevsu.ru

В аннексированном Россией Крыму заявили, что обнаружили большие запасы подземных пресных вод, сообщил сайт Севастопольского государственного университета 19 июня.

По сети тектонических разломов на глубинах 900–1100 м происходит миграция больших объемов подземных пресных вод с температурой 80–85 ºС. На глубинах от 350 до 500 м имеются водные потоки, мигрирующие по разломам через всю территорию Крыма, считают ученые.

Эта вода формируется в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года, сказано в сообщении

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении", – считает заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев.

Основная проблема добычи глубоких подземных вод, отмечают исследователи, – высокая стоимость бурения скважин, которая сдерживает их использование.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, она подавалась через Северо-Крымский канал из Днепра.

Запасы пресной воды в Крыму практически исчерпаны, их может хватить на два месяца, об этом заявил экс-премьер-министр АР Крым Сергей Куницын 11 июня.

Северный Крым, в котором расположено 45% промышленного производства всего полуострова, по словам Куницына, полностью зависит от Северо-Крымского канала, в который вода подавалась из Днепра.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма подача воды на полуостров была остановлена.

Теги: Крым, Севастополь, вода, ученые
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