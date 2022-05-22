Киев оказал гуманитарную помощь зоне отчуждения: 18 тонн продуктов питания, воду и электрогенераторы – Кличко

Груз уже доставили и передали для персонала предприятий и учреждений зоны отчуждения, рассказал Кличко Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Киев по просьбе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения предоставил гуманитарную помощь. 18 тонн продуктов питания, воду и два электрогенератора уже доставили и передали для персонала предприятий и учреждений зоны отчуждения", – рассказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что столичные власти пытаются помочь другим регионам страны во время войны.

"Сегодня в Чернобыле работают над преодолением последствий вторжения и временной оккупации российскими варварами. Восстанавливают работу компаний и организаций, осуществляющих деятельность по обращению с радиоактивными отходами и другими видами отходов, как в зоне отчуждения, так и в зоне безусловного отселения. Киев сегодня, чем может, пытается помочь разным регионам Украины. Вместе мы выстоим! Вместе победим", – подытожил Кличко.

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