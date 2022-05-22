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Киев оказал гуманитарную помощь зоне отчуждения: 18 тонн продуктов питания, воду и электрогенераторы – Кличко

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Груз уже доставили и передали для персонала предприятий и учреждений зоны отчуждения, рассказал Кличко
Груз уже доставили и передали для персонала предприятий и учреждений зоны отчуждения, рассказал Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киев направил гуманитарную помощь в зону отчуждения. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев по просьбе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения предоставил гуманитарную помощь. 18 тонн продуктов питания, воду и два электрогенератора уже доставили и передали для персонала предприятий и учреждений зоны отчуждения", – рассказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что столичные власти пытаются помочь другим регионам страны во время войны.

"Сегодня в Чернобыле работают над преодолением последствий вторжения и временной оккупации российскими варварами. Восстанавливают работу компаний и организаций, осуществляющих деятельность по обращению с радиоактивными отходами и другими видами отходов, как в зоне отчуждения, так и в зоне безусловного отселения. Киев сегодня, чем может, пытается помочь разным регионам Украины. Вместе мы выстоим! Вместе победим", – подытожил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/558276075666055

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Чернобыльская АЭС, продукты, помощь, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины
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