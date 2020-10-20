Кличко: Ремонтируем отделения и улучшаем условия работы для наших медиков. Потому что понимаем, что им сегодня – сложнее всех

Каждые сутки только на вызовы к пациентам с подтвержденным COVID-19 выезжают 10 бригад скорой помощи, еще пять бригад ездят на вызовы к таким больным днем, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Понятно, что нагрузка на медработников – большая. И их нужно поддерживать Фото: kiev.klichko.org

В Киеве отремонтировали отделение экстренной медицинской помощи №8 в Святошинском районе, рассказал во время онлайн пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика.

"Проверил, как отремонтировали отделение экстренной медицинской помощи №8 в Святошинском районе. Это – одно из 22 отделений столичной "скорой", обслуживающий почти 180 тыс. жителей Святошинского района. Капитальный ремонт в помещении не осуществляли более 40 лет. И оно было в крайне печальном состоянии. В этом году мы обновили отделение, сделали его красивым и современным. Удобным для наших медиков – и для их работы, и для отдыха", – рассказал Кличко.

На ремонт из бюджета столицы выделили 30 млн грн, для отделения на 1 млн грн закупили медикаменты и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты и антисептик.

"Это, кстати, единственная станция "скорой", где обустроили даже небольшой фитнес-зал, – сказал Кличко. – Мы работаем над тем, чтобы все отделения "скорой", отделения наших медучреждений выглядели современно. И имели все, чтобы оказывать квалифицированную помощь киевлянам. Городская власть делает все возможное, чтобы в сегодняшних условиях защитить здоровье и жизнь жителей столицы. Киев выделяет средства на закупку необходимых средств защиты и препаратов в больнице. Обустраивает дополнительные кровати в медучреждениях для лечения больных коронавирусом. Осуществляем и доплаты медикам из бюджета города. Ремонтируем отделения и улучшаем условия работы для наших медиков. Потому что понимаем, что им сегодня – сложнее всех", – подчеркнул мэр столицы.

Каждые сутки только на вызовы к пациентам с подтвержденным COVID-19 выезжают 10 бригад скорой помощи, еще пять бригад ездят на вызовы к таким больным днем, рассказал Кличко. С начала пандемии эти бригады выехали по таким вызовам более 14 тыс. раз и госпитализировали 12 тыс. пациентов. Всего в столице работает 168 дневных и 136 ночных бригад скорой помощи, каждые сутки у них – до 2 тыс. выездов.

"Понятно, что нагрузка на медработников – большая. И их нужно поддерживать. Создавать достойные условия труда и оплаты за нее. И мы продолжаем это делать", – заявил мэр Киева.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 113 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекорд для страны, предыдущий – 109 летальных исходов – был установлен 16 октября. По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.

В Киеве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусной инфекцией, обнаружили еще 462 больных коронавирусом. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 31. По данным Кличко, в больницы столицы в связи с эпидемией госпитализировали за сутки 52 пациентов.