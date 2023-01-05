Суд закрыл дело в отношении киевлянина, который из пистолета стрелял по дрону

В суд поступил протокол в отношении мужчины, который составило столичное управление полиции. В нем отмечалось, что 4 ноября в 21.35 местный житель сделал несколько выстрелов с балкона дома из пистолета "Форт 12Р".
За стрельбу в населенных пунктах в не отведенных местах предусмотрено наказание в виде штрафа до 170 грн с конфискацией оружия.
В то же время киевлянин просил суд закрыть дело. Он объяснил, что в тот день увидел летающий объект похожий на российский дрон и выстрелил вверх с балкона своей квартиры, чтобы защитить жителей дома.
Суд пришел к выводам, что мужчина, хоть и совершил админправонарушение, но действовал в состоянии крайней необходимости. То есть ликвидировал опасность, угрожавшую жизни и здоровью людей.
Также суд распорядился вернуть мужчине его пистолет "Форт 12Р", который изъяла полиция.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, с 11 сентября (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).
1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.