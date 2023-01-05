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КИЕВ

Суд закрыл дело в отношении киевлянина, который из пистолета стрелял по дрону

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Суд пришел к выводам, что мужчина, хоть и совершил админправонарушение, но действовал в состоянии крайней необходимости
Суд пришел к выводам, что мужчина, хоть и совершил админправонарушение, но действовал в состоянии крайней необходимости
Фото: depositphotos.com

Печерский районный суд Киева закрыл администратиное дело в отношении киевлянина за стрельбу из травматического оружия по российскому дрону. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление от 14 декабря.

В суд поступил протокол в отношении мужчины, который составило столичное управление полиции. В нем отмечалось, что 4 ноября в 21.35 местный житель сделал несколько выстрелов с балкона дома из пистолета "Форт 12Р".

За стрельбу в населенных пунктах в не отведенных местах предусмотрено наказание в виде штрафа до 170 грн с конфискацией оружия.

В то же время киевлянин просил суд закрыть дело. Он объяснил, что в тот день увидел летающий объект похожий на российский дрон и выстрелил вверх с балкона своей квартиры, чтобы защитить жителей дома.

Суд пришел к выводам, что мужчина, хоть и совершил админправонарушение, но действовал в состоянии крайней необходимости. То есть ликвидировал опасность, угрожавшую жизни и здоровью людей.

Также суд распорядился вернуть мужчине его пистолет "Форт 12Р", который изъяла полиция.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, с 11 сентября (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).

1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, стрельба, полиция, балкон, квартира, суд, мужчины
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