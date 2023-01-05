Суд закрыл дело в отношении киевлянина, который из пистолета стрелял по дрону

Суд пришел к выводам, что мужчина, хоть и совершил админправонарушение, но действовал в состоянии крайней необходимости Фото: depositphotos.com

В суд поступил протокол в отношении мужчины, который составило столичное управление полиции. В нем отмечалось, что 4 ноября в 21.35 местный житель сделал несколько выстрелов с балкона дома из пистолета "Форт 12Р".

За стрельбу в населенных пунктах в не отведенных местах предусмотрено наказание в виде штрафа до 170 грн с конфискацией оружия.

В то же время киевлянин просил суд закрыть дело. Он объяснил, что в тот день увидел летающий объект похожий на российский дрон и выстрелил вверх с балкона своей квартиры, чтобы защитить жителей дома.

Суд пришел к выводам, что мужчина, хоть и совершил админправонарушение, но действовал в состоянии крайней необходимости. То есть ликвидировал опасность, угрожавшую жизни и здоровью людей.

Также суд распорядился вернуть мужчине его пистолет "Форт 12Р", который изъяла полиция.