В Киеве в ближайшие два часа возможны перебои с водоснабжением – КГГА

"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением. Все службы работают круглосуточно для стабилизации ситуации после обстрелов", – говорится в сообщении.
В КГГА призвали киевлян подготовить запасы питьевой и технической воды.
Российские войска в последние месяцы регулярно обстреливают объекты энергетики в Украине, в связи с чем начались плановые и аварийные отключения электроэнергии.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.
В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.
Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%.
В компании Yasno отметили, что в Киеве возможны отключения по 10 часов.