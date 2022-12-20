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В Киеве в ближайшие два часа возможны перебои с водоснабжением – КГГА

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В КГГА призвали киевлян подготовить запасы питьевой и технической воды
В КГГА призвали киевлян подготовить запасы питьевой и технической воды
Фото: depositphotos.com

В Киеве в ближайшие два часа возможны перебои с водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации 20 декабря.

"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением. Все службы работают круглосуточно для стабилизации ситуации после обстрелов", – говорится в сообщении.

В КГГА призвали киевлян подготовить запасы питьевой и технической воды.

Контекст:

Российские войска в последние месяцы регулярно обстреливают объекты энергетики в Украине, в связи с чем начались плановые и аварийные отключения электроэнергии.

В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.

В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.

Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%

В компании Yasno отметили, что в Киеве возможны отключения по 10 часов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, КГГА, водоснабжение, вода, электроэнергия
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