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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожары в Луганской области не могли потушить из-за украденного топлива для машин спасателей – ГБР

В июле и сентябре – октябре этого года в Луганской области случилось несколько масштабных пожаров с жертвами. Следователи Госбюро расследований выяснили, что из-за систематического разворовывания топлива, предназначенного для автомобилей луганских спасателей, они не могли вовремя выехать на место пожара и ликвидировать его.

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В результате пожаров в Луганской области погибло 16 человек
В результате пожаров в Луганской области погибло 16 человек
Фото: dsns.gov.ua

Одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре – октябре было системное хищения топлива, предназначенного для автомобилей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Как выяснили следователи, почти в каждом структурном подразделении ГСЧС Луганской области по указанию руководства были приобретены специальные технические средства для коррекции одометров (прибор для измерения количества оборотов колеса) автомобилей. Именно с их помощью систематически проводили манипуляции с пробегом спецтехники и завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали.

"Таким образом, в управлении ГСЧС не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, специализированная техника для тушения пожаров при возникновении массовых пожаров на территории области не смогла вовремя выехать на места пожара, что не дало возможности для их оперативной локализации", – отмечают в бюро.

Следователи открыли производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Пожары в Луганской области начались 6 июля. В облгосадминистрации их признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Тогда погибло пять человек. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только 13 июля.

Новые возгорания в области начались 30 сентября, потушили их только 8 сентябряПожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе СеверодонецкаВ штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями.

Во время осенних пожаров погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, также было разрушено 650 домов.

Теги: Украина, пожар, Луганская область, ГБР
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