Сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса может содержать признаки преступления – НАБУ

В ведомстве отметили, что они дважды просили СБУ доставить Чауса в Национальное бюро. Однако эти обращения были проигнорированы.

"Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для сокрытия такого лица от уголовного судопроизводства и невыполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в НАБУ.

СБУ призывают доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.