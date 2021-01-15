Участники тарифного протеста в Житомире не захватывали админздания – полиция

Жители Житомира, участвовавшие в акции протеста против повышения тарифов, повредили турникет в здании Житомирской областной государственной администрации. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Штурма или захвата административных зданий 15 января в Житомире не было. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

"Граждане участники протестной акции зашли в помещение Житомирской облгосадминистрации и областного совета, при этом был незначительно поврежден турникет", – уточнили в посте.

Полиция зарегистрировала это событие и проводит проверку.

В Житомире недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги сегодня ворвались в облсовет. Люди прорвались сквозь охрану и заняли сессионный зал. Видео в Facebook опубликовал местный житель Владимир Михалец.

В Житомирском облсовете заявили, что к моменту прихода активистов президиум областного совета уже принял решение обратиться в Кабмин, Антимонопольный комитет и НКРЭКУ с требованием не повышать тарифы на газ и электроэнергию, учитывая неблагоприятную социально-экономическую ситуацию в условиях пандемии.

С начала января в Украине продолжаются акции протеста, связанные с увеличением коммунальных тарифов, в том числе на транспортировку газа. Тарифы на распределение газа выросли почти в два раза: в этом году стоимость данной услуги составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также должна была подорожать стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны были продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Акции протеста проходили во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января правительство решило ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона. В этот период цена газа для всех бытовых потребителей должна составлять 6,99 грн за 1 м³.

Нардеп Юлия Гришина анонсировала утверждение новых тарифов с 19 января. По ее прогнозам, с февраля суммы в платежках заметно уменьшатся.