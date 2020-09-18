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ПРОИСШЕСТВИЯ

Украинские пограничники задержали группу хасидов, которые незаконно въехали в страну

Восемь паломников-хасидов смогли попасть в Украину в обход запрета, еще 10 человек задержали румынские пограничники, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Задержанные находятся в подразделении полиции
Задержанные находятся в подразделении полиции
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники в Закарпатье и во Львовской области задержали группу хасидов, которые в нарушение законодательства Украины пытались проникнуть на территорию Украинского государства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Сегодня ночью сотрудники Мукачевского пограничного отряда остановили автомобиль Merсedes, в котором находилось семеро паломников. Двое украинцев помогали им попасть в страну. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у двоих иностранцев.

Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии.

Сейчас задержанные находятся в подразделении полиции.

"По данному факту пограничники уже направили сообщение для внесения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332 Уголовного кодекса Украины за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, наказанием за которую предусмотрено лишение свободы на срок до девяти лет. О задержании также проинформирована смежная сторона", – отметили в ГПСУ.

Кроме того, в пункте пропуска "Краковец" во Львовской области разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинца. На контроле мужчина предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит.

"На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви", – говорится в сообщении.

Украинские власти запретили мужчине въезд в Украину сроком на три года.

Кроме того, румынские пограничники 17 сентября предотвратили две попытки нарушения границы – они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска попасть в Украину, добавили в пресс-службе ГПСУ.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование попадает на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину. 

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

Теги: Украина, Закарпатье, пограничники, Львовская область, ГПСУ, хасиды, паломничество
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