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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове из-за переименования проспекта подрались активисты "Нацкорпуса" и сторонники ОПЗЖ

Сторонники "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявляли, что в Украине нет войны и "рассказывали прочую российскую пропаганду", утверждают в "Национальном корпусе".

Поводом для драки стало очередное переименование проспекта в Харькове
Поводом для драки стало очередное переименование проспекта в Харькове
Скриншот: ХС | Харьков / Telegram

24 февраля, в центре Харькова произошла массовая драка между активистами "Национального корпуса" и сторонниками партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом пишет местное издание 057.

По словам представителя "Нацкорпуса" Константина Немичева, поводом для конфликта стало очередное переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

"Группа титушек ОПЗЖ пришла под стены горсовета отстоять переименование проспекта имени Петра Григоренко в маршала Жукова. Между патриотично настроенными людьми и сторонниками ОПЗЖ началась словесная перепалка. Им стали задавать вопросы, на которые у них не было ответа", – заявил Немичев.

По его словам, после этого сторонники ОПЗЖ стали утверждать, что в Украине нет войны, идет гражданский конфликт и "рассказывать прочую российскую пропаганду". В результате завязалась драка.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал ХС | Харьков.

В областном управлении полиции изданию сообщили, что выясняют все обстоятельства конфликта.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывалась тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова. Второй апелляционный суд отказал Харьковскому городскому совету в удовлетворении апелляционной жалобы по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

В 2019 году активисты снесли в Харькове памятник Жукову, но городские власти его восстановили.

Теги: драка, горсовет, активист, Харьковский горсовет, конфликт, Национальный корпус, ОПЗЖ
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