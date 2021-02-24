В Харькове из-за переименования проспекта подрались активисты "Нацкорпуса" и сторонники ОПЗЖ

Сторонники "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявляли, что в Украине нет войны и "рассказывали прочую российскую пропаганду", утверждают в "Национальном корпусе".

24 февраля, в центре Харькова произошла массовая драка между активистами "Национального корпуса" и сторонниками партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом пишет местное издание 057.

По словам представителя "Нацкорпуса" Константина Немичева, поводом для конфликта стало очередное переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.



"Группа титушек ОПЗЖ пришла под стены горсовета отстоять переименование проспекта имени Петра Григоренко в маршала Жукова. Между патриотично настроенными людьми и сторонниками ОПЗЖ началась словесная перепалка. Им стали задавать вопросы, на которые у них не было ответа", – заявил Немичев.

По его словам, после этого сторонники ОПЗЖ стали утверждать, что в Украине нет войны, идет гражданский конфликт и "рассказывать прочую российскую пропаганду". В результате завязалась драка.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал ХС | Харьков.

В областном управлении полиции изданию сообщили, что выясняют все обстоятельства конфликта.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.