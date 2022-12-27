В Николаевской области взорвалась морская мина, которую прибило к берегу – полиция

По его словам, мину обнаружили полицейские. В результате взрыва никто не пострадал.

"Таких опасных предметов очень много, поэтому будьте бдительны и не подвергайте себя и своих близких опасности. Если обнаружили взрывчатку или любой другой опасный предмет, сразу звоните на 102", – добавил Шойхет.

Это не первая морская мина, которая взорвалась в Коблево. В июле глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что на одном из пляжей села на морской мине подорвались два человека. По информации СМИ, они погибли.

Неоднократно в этом году якорные мины прибивало к берегу и в Одесской области, известно о погибших и раненых, которые подорвались на этих боеприпасах в регионе. После начала полномасштабного вторжения дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные, их обнаруживали в Босфорском проливе, у берегов Болгарии и Румынии.

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