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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаевской области взорвалась морская мина, которую прибило к берегу – полиция

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Мину к берегу прибил шторм
Мину к берегу прибил шторм
Фото: Ministerul Apararii Nationale / Facebook (иллюстративное)

В Коблево Николаевской области шторм прибил к берегу морскую мину и она взорвалась. Об этом в Facebook сообщил глава полиции области Сергей Шайхет 27 декабря.

По его словам, мину обнаружили полицейские. В результате взрыва никто не пострадал. 

"Таких опасных предметов очень много, поэтому будьте бдительны и не подвергайте себя и своих близких опасности. Если обнаружили взрывчатку или любой другой опасный предмет, сразу звоните на 102", – добавил Шойхет. 

Это не первая морская мина, которая взорвалась в Коблево. В июле глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что на одном из пляжей села на морской мине подорвались два человека. По информации СМИ, они погибли. 

Неоднократно в этом году якорные мины прибивало к берегу и в Одесской области, известно о погибших и раненых, которые подорвались на этих боеприпасах в регионе. После начала полномасштабного вторжения дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные, их обнаруживали в Босфорском проливе, у берегов Болгарии и Румынии

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0eyd4VLcSFaapHbKpShG6Vzdo2Dsg2CXZCz5yMguBtCZW7MfSBrZ2eShi7nXuEJL8l&id=100005813858099

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (в марте) главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

В МИД Украины заявили, что мины, обнаруженные 26–28 марта у побережья Турции и Румынии, по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, Николаевская область, боеприпасы, война России против Украины, мины, мина, Коблево
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