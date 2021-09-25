Венедиктова заявила, что защита экс-командующего Воздушными силами ВСУ затягивает передачу дела о катастрофе Ан-26Ш

По ее словам, правоохранители предоставили доступ сторонам к собранным материалам 5 мая. С ними ознакомились все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления, отметила Венедиктова.

"Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования, – добавила генпрокурор. – Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца".

Венедиктова подчеркнула, что 20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении.

"Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", – уточнила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, следствие было завершено за семь месяцев и 10 дней – собрано более 60 томов материалов дела.