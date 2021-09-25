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ПРОИСШЕСТВИЯ

Венедиктова заявила, что защита экс-командующего Воздушными силами ВСУ затягивает передачу дела о катастрофе Ан-26Ш

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Учебный самолет Ан-26Ш потерпел крушение 25 сентября 2020 года
Учебный самолет Ан-26Ш потерпел крушение 25 сентября 2020 года
Фото: gp.gov.ua

Защита экс-командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова затягивает передачу в суд дела об авиакатастрофе самолета Ан-26Ш возле Чугуева Харьковской области. Об этом 25 сентября в годовщину трагедии сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, правоохранители предоставили доступ сторонам к собранным материалам 5 мая. С ними ознакомились все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления, отметила Венедиктова.

"Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования, – добавила генпрокурор. – Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца".

Венедиктова подчеркнула, что 20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении.

"Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", – уточнила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, следствие было завершено за семь месяцев и 10 дней – собрано более 60 томов материалов дела.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/238944048243271

Контекст:

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщал, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

По его информации, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал руководителя полетов Александра Жука и командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова. В конце марта Глазунову изменили меру пресечения на домашний арест, Жук остается под стражей, сообщило издание Newsroom.

В деле о крушении Ан-26Ш фигурирует также Дроздов. 22 декабря Печерский райсуд Киева отпустил его под личное обязательство.

30 апреля о подозрении в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины) сообщили еще трем военнослужащим – бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошло крушение, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке. 3 мая суд отправил их под ночной домашний арест.

Теги: Украина, самолет, авиакатастрофа, Харьковская область, катастрофа, Чугуев, Ан-26, правоохранители, расследование, ВСУ, военнослужащий, трагедия, адвокат, Сергей Дроздов, суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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