Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Галантерника

"Ходатайство [прокуратуры] – удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Владимира Галантерника меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее 48 часов с момента доставки Галантерника к месту уголовного производства рассмотреть при его участии вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке", – объявила судья Наталья Мовчан.

Решение ВАКС не окончательное, его в течение 30 дней можно обжаловать в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Избрание меры пресечения для Галантерника начали 7 декабря.