Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Галантерника

"Ходатайство [прокуратуры] – удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Владимира Галантерника меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее 48 часов с момента доставки Галантерника к месту уголовного производства рассмотреть при его участии вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке", – объявила судья Наталья Мовчан.
Решение ВАКС не окончательное, его в течение 30 дней можно обжаловать в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.
Избрание меры пресечения для Галантерника начали 7 декабря.
В ноябре ВАКС разрешил начать специальное заочное уголовное расследование в отношении Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.
Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей в Одессе и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считает причастными к схеме 16 человек.
В начале ноября НАБУ объявило Галантерника в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.
Адвокат Галантерника Ольга Просянюк заявляла, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.