Глава НБУ о допечатке денег: Это токсично, это опасно, это не может рассматриваться как решение проблемы. В этом году сделаем все, чтобы избежать эмиссии

Он отметил, что в прошлом году рекордная финансовая поддержка других стран позволила Украине удержать существенный уровень золотовалютных резервов. Но из-за неритмичности поступлений чтобы профинансировать бюджет войны, пришлось прибегнуть к эмиссионному финансированию.

"Оно токсично, оно опасно, оно не может рассматриваться как источник решения проблемы. Это экстренные вещи, и они очень опасны. Они имеют свою цену. И мы все согласились с тем, что в этом году мы сделаем все необходимое – а есть четкий план действий, согласованный на уровне правительства, Национального банка, Министерства финансов – для того, чтобы избежать эмиссионного финансирования. Ну и конечно, это обеспечить ритмичное и достаточное поступление международной финансовой помощи", – подчеркнул Пышный.

На вопрос, есть ли уверенность, что в этом году доноры будут давать средства вовремя, он ответил, что "есть заверения" в результате, в частности, работы Международного валютного фонда.

"Эти заверения носят разный характер жесткости. В этом году мы понимаем источник [средств], и мы уверены. Далее – программа эластичная: в зависимости от того, как будет развиваться ситуация и в какой помощи будет нуждаться Украина, такую помощь она должна получить. Соответствующие заверения мы получили и от партнеров G7", – сказал глава НБУ.

По его словам, помощь, которую Украина получит от МВФ и стран G7, – уникальна. Одна из особенностей программы состоит в том, что Украина будет получать финансовую поддержку "как при базовом сценарии развития событий, так и при негативном". Пышный уточнил, что считает отрицательный сценарий маловероятным, но он также был просчитан: для него пакет финансовой поддержки в четырехлетней перспективе будет составлять около $140 млрд.

Отрицательный сценарий, как пояснил глава НБУ, предусматривает "несколько более глубокое поражение украинской экономики в результате более активной и агрессивной войны, что она будет продолжаться дольше, чем предполагается".

"Мы не знаем, как долго будет продолжаться война. Мы понимаем, чем она закончится – победой, но мы не знаем, как долго нам еще эту беду нести и воевать за нашу независимость и освобождать оккупированные территории. Но как бы долго это ни продолжалось, наши партнеры будут рядом с нами", – подытожил Пышный.