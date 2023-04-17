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ДЕНЬГИ

Глава НБУ о допечатке денег: Это токсично, это опасно, это не может рассматриваться как решение проблемы. В этом году сделаем все, чтобы избежать эмиссии

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В 2022 году Нацбанк дополнительно печатал в среднем 30 млрд грн ежемесячно, говорили в Минфине
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr.com

Своевременное и достаточное поступление международной финансовой поддержки должно помочь Украине избежать шоков и вызовов, связанных с эмиссионным финансированием бюджета. Об этом глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сказал в интервью "Голосу Америки", опубликованном 17 апреля.

Он отметил, что в прошлом году рекордная финансовая поддержка других стран позволила Украине удержать существенный уровень золотовалютных резервов. Но из-за неритмичности поступлений чтобы профинансировать бюджет войны, пришлось прибегнуть к эмиссионному финансированию.

"Оно токсично, оно опасно, оно не может рассматриваться как источник решения проблемы. Это экстренные вещи, и они очень опасны. Они имеют свою цену. И мы все согласились с тем, что в этом году мы сделаем все необходимое – а есть четкий план действий, согласованный на уровне правительства, Национального банка, Министерства финансов  для того, чтобы избежать эмиссионного финансирования. Ну и конечно, это обеспечить ритмичное и достаточное поступление международной финансовой помощи", – подчеркнул Пышный.

На вопрос, есть ли уверенность, что в этом году доноры будут давать средства вовремя, он ответил, что "есть заверения" в результате, в частности, работы Международного валютного фонда

"Эти заверения носят разный характер жесткости. В этом году мы понимаем источник [средств], и мы уверены. Далее  программа эластичная: в зависимости от того, как будет развиваться ситуация и в какой помощи будет нуждаться Украина, такую помощь она должна получить. Соответствующие заверения мы получили и от партнеров G7", – сказал глава НБУ.

По его словам, помощь, которую Украина получит от МВФ и стран G7, – уникальна. Одна из особенностей программы состоит в том, что Украина будет получать финансовую поддержку "как при базовом сценарии развития событий, так и при негативном". Пышный уточнил, что считает отрицательный сценарий маловероятным, но он также был просчитан: для него пакет финансовой поддержки в четырехлетней перспективе будет составлять около $140 млрд.

Отрицательный сценарий, как пояснил глава НБУ, предусматривает "несколько более глубокое поражение украинской экономики в результате более активной и агрессивной войны, что она будет продолжаться дольше, чем предполагается".

"Мы не знаем, как долго будет продолжаться война. Мы понимаем, чем она закончится – победой, но мы не знаем, как долго нам еще эту беду нести и воевать за нашу независимость и освобождать оккупированные территории. Но как бы долго это ни продолжалось, наши партнеры будут рядом с нами", – подытожил Пышный.

Контекст:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова 17 июня 2022 года подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны. Она назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.

6 июля тогдашний глава НБУ Кирилл Шевченко сказал, что эмиссия гривны может привести к инфляции, разрушению доверия к финансовой системе и потере управляемости экономики, и более действенный, но и болезненный вариант – сократить эмиссию, урезать расходы и увеличить налоги.

19 августа в Нацбанке заявили, что будут сокращать объемы печатания денег

Министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре говорил, что допечатывать деньги приходится "в среднем на 30 млрд грн ежемесячно". Он пояснял, что международная помощь не может направляться на поддержку военной кампании, а налогов, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны, не хватает. 

3 ноября Марченко сообщил, что Кабмин договорился с Нацбанком, что злоупотреблять печатанием денег не будут, а в 2023 году "вообще не планируют эмиссионное финансирование".

В марте 2023 года Пышный подчеркивал, что Нацбанк "больше не будет прибегать к опасному печатанию денег". Он рассказал, что после решения НБУ прекратить печатать деньги произошел "прямой конфликт с правительством Украины", но он "был исчерпан и стороны пришли к взаимопониманию".

Теги: МВФ, гривна, НБУ, экономика, Андрей Пышный, деньги, Нацбанк, война России против Украины, финансы, эмиссия
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