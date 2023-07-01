Испания выделяет Украине €55 млн, большинство из которых – на поддержку малого и среднего бизнеса – Санчес

"Украина платит высокую цену в виде разрушений городов и инфраструктуры, поэтому мы должны сделать так, чтобы страна была отстроена, создав тем самым условия для ее роста и процветания. Мы уже начали это делать. Сегодня Испания решила выделить дополнительные €55 млн", – сказал Санчес.

Он объяснил, что €51 млн выделяются через группу Всемирного банка для финансирования малых и средних предприятий в Украине, а остальные €4 млн – "через программу развития ООН для обеспечения школ в Украине экологически чистыми и устойчивыми энергетическими системами".

"Восстановление и воссоздание будут нуждаться во времени и инвестициях во многих секторах. Испания стремится сопровождать страну в этом процессе", – подчеркнул премьер-министр.

Санчес прибыл в Киев 1 июля и выступил в Верховной Раде, заявив, что Испания будет поддерживать Украину независимо от цены, которую придется платить.

Позже Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию, в котором указано, что Испания примет участие в восстановлении Украины, пострадавшей от российской агрессии.

Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года и 23 февраля 2023 года).