Испания выделяет Украине €55 млн, большинство из которых – на поддержку малого и среднего бизнеса – Санчес

"Украина платит высокую цену в виде разрушений городов и инфраструктуры, поэтому мы должны сделать так, чтобы страна была отстроена, создав тем самым условия для ее роста и процветания. Мы уже начали это делать. Сегодня Испания решила выделить дополнительные €55 млн", – сказал Санчес.
Он объяснил, что €51 млн выделяются через группу Всемирного банка для финансирования малых и средних предприятий в Украине, а остальные €4 млн – "через программу развития ООН для обеспечения школ в Украине экологически чистыми и устойчивыми энергетическими системами".
"Восстановление и воссоздание будут нуждаться во времени и инвестициях во многих секторах. Испания стремится сопровождать страну в этом процессе", – подчеркнул премьер-министр.
Санчес прибыл в Киев 1 июля и выступил в Верховной Раде, заявив, что Испания будет поддерживать Украину независимо от цены, которую придется платить.
Позже Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию, в котором указано, что Испания примет участие в восстановлении Украины, пострадавшей от российской агрессии.
Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года и 23 февраля 2023 года).
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.
13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.
15 июня Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе сообщила, что Испания предоставит Украине 20 бронемашин TOA M113 и четыре танка Leopard 2А4.