"Мог бы не доходить до Приднестровья". Макогон объяснил, почему "Газпром" подает газ в Молдову через Украину

"Почему мы помогали им? Ну, во-первых, мы хотим помочь им, потому что понимаем, что происходит шантаж со стороны "Газпрома". И нельзя, чтобы люди в Молдове остались без тепла. А во-вторых, несколько украинских городов получают газ из сетей на территории Молдовы. В первую очередь, это Могилев-Подольский в Винницкой области. Довольно большой город", – сказал он.
Глава ОГТСУ считает, что Молдова, обратившись за помощью к соседним странам и получив отклик, фактически показала "Газпрому", "что они могут купить газ на рынке, чего никогда раньше не делали".
"Россия поняла, что в глазах населения Молдовы они будут смотреться как агрессор. Думаю, это стало не последней причиной того, что в конце октября Молдова заключила с "Газпромом" пятилетний контракт на поставку газа", – объяснил Макогон.
По его словам, российская компания поставляет газ в Молдову через Украину, и делать это иным образом "физически не может".
"Но мне кажется, что не хочет. Теоретически можно было бы построить перемычку в Молдову с территории Румынии и продавать им газ из Трансбалканского газопровода. Но тогда газ мог бы не доходить до Приднестровья. Если они получают газ с территории Украины, он попадает в Молдову через Приднестровье", – подчеркнул Макогон.
29 октября Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.
Поставки газа в Молдову по новому контракту начались 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.
В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским "Газпромом", стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.
22 ноября "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ был 22 ноября.
В "Молдовагазе" 23 ноября объяснили, что обязательства по оплате не были выполнены в срок в связи с дефицитом платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре.
23 ноября стало известно, что "АО "Молдовагаз", 50% акций которого принадлежат "Газпрому", получит 1,4 млрд леев (около $79,17 млн) из госбюджета страны, деньги позволят компании расплатиться с "Газпромом" и избежать отключения газа.
24 ноября в "Газпроме" заявили, что "в виде исключения" не прекратят поставки газа в Молдову.
26 ноября Молдова расплатилась с "Газпромом" за поставленный газ.