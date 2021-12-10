"Мог бы не доходить до Приднестровья". Макогон объяснил, почему "Газпром" подает газ в Молдову через Украину

Макогон считает, что "Газпром" не хочет подавать в Молдову газ не через Украину Фото: ЕРА

"Почему мы помогали им? Ну, во-первых, мы хотим помочь им, потому что понимаем, что происходит шантаж со стороны "Газпрома". И нельзя, чтобы люди в Молдове остались без тепла. А во-вторых, несколько украинских городов получают газ из сетей на территории Молдовы. В первую очередь, это Могилев-Подольский в Винницкой области. Довольно большой город", – сказал он.

Глава ОГТСУ считает, что Молдова, обратившись за помощью к соседним странам и получив отклик, фактически показала "Газпрому", "что они могут купить газ на рынке, чего никогда раньше не делали".

"Россия поняла, что в глазах населения Молдовы они будут смотреться как агрессор. Думаю, это стало не последней причиной того, что в конце октября Молдова заключила с "Газпромом" пятилетний контракт на поставку газа", – объяснил Макогон.

По его словам, российская компания поставляет газ в Молдову через Украину, и делать это иным образом "физически не может".

"Но мне кажется, что не хочет. Теоретически можно было бы построить перемычку в Молдову с территории Румынии и продавать им газ из Трансбалканского газопровода. Но тогда газ мог бы не доходить до Приднестровья. Если они получают газ с территории Украины, он попадает в Молдову через Приднестровье", – подчеркнул Макогон.