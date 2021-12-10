ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Мог бы не доходить до Приднестровья". Макогон объяснил, почему "Газпром" подает газ в Молдову через Украину

Макогон считает, что "Газпром" не хочет подавать в Молдову газ не через Украину
Макогон считает, что "Газпром" не хочет подавать в Молдову газ не через Украину
Фото: ЕРА

Осенью Украина помогала Молдове поставками газа из-за понимания, что это шантаж со стороны России. Об этом генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил в интервью изданию "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано 10 декабря.

"Почему мы помогали им? Ну, во-первых, мы хотим помочь им, потому что понимаем, что происходит шантаж со стороны "Газпрома". И нельзя, чтобы люди в Молдове остались без тепла. А во-вторых, несколько украинских городов получают газ из сетей на территории Молдовы. В первую очередь, это Могилев-Подольский в Винницкой области. Довольно большой город", – сказал он.

Глава ОГТСУ считает, что Молдова, обратившись за помощью к соседним странам и получив отклик, фактически показала "Газпрому", "что они могут купить газ на рынке, чего никогда раньше не делали".

"Россия поняла, что в глазах населения Молдовы они будут смотреться как агрессор. Думаю, это стало не последней причиной того, что в конце октября Молдова заключила с "Газпромом" пятилетний контракт на поставку газа", – объяснил Макогон.

По его словам, российская компания поставляет газ в Молдову через Украину, и делать это иным образом "физически не может".

"Но мне кажется, что не хочет. Теоретически можно было бы построить перемычку в Молдову с территории Румынии и продавать им газ из Трансбалканского газопровода. Но тогда газ мог бы не доходить до Приднестровья. Если они получают газ с территории Украины, он попадает в Молдову через Приднестровье", – подчеркнул Макогон.

Контекст:

29 октября Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Поставки газа в Молдову по новому контракту начались 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским "Газпромом", стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.

22 ноября "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ был 22 ноября.

В "Молдовагазе" 23 ноября объяснили, что обязательства по оплате не были выполнены в срок в связи с дефицитом платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре.

23 ноября стало известно, что "АО "Молдовагаз", 50% акций которого принадлежат "Газпрому", получит 1,4 млрд леев (около $79,17 млн) из госбюджета страны, деньги позволят компании расплатиться с "Газпромом" и избежать отключения газа.

24 ноября в "Газпроме" заявили, что "в виде исключения" не прекратят поставки газа в Молдову.

26 ноября Молдова расплатилась с "Газпромом" за поставленный газ.

Теги: Газпром, Россия, Молдова, газ, Приднестровье, газопровод, шантаж, российский газ, Могилев-Подольский, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это первый фейк в моей жизни". Мендель рассказала правду о своем рождении
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это первый фейк в моей жизни". Мендель рассказала правду о своем рождении
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.
Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.
  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой
"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (210025)
2
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (101472)
3
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (95057)
4
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (84120)
5
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (82786)
6
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (76026)
7
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (62917)
8
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой (48074)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS