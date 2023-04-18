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"Нужно смотреть на лицо Набиуллиной, как она нервничает". Россия вскоре прибегнет к печати денег, считает глава НБУ

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По словам главы НБУ, Набиуллина понимает, что печать денег "запускает спираль", которая приведет Россию к экономическому краху, а путинский режим к банкротству
По словам главы НБУ, Набиуллина понимает, что печать денег "запускает спираль", которая приведет Россию к экономическому краху, а путинский режим – к банкротству
Фото: EPA

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает, что Россия из-за санкций и дефицита бюджета до конца года будет вынуждена запустить "печатный станок" для покрытия своих расходов. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", опубликованном 17 апреля.

"Санкции работают. Как бы нас ни пытались убедить в том, что нет. Работают, и работают мощно. [...] Надо внимательно читать статистику. Там все видно и есть. А еще, вы знаете, нужно слушать внимательно и смотреть на лицо главы Центрального банка Российской Федерации [Эльвиры] Набиуллиной, как она нервничает", – сказал он.

Пышный заявил, что Фонд национального благосостояния России, активы которого заблокировал Запад, "по сути, был кошельком, за счет которого финансировалась эта война". Кроме того, действуют уже 10 пакетов санкций Евросоюза и "мощная волна санкционного давления" США.

"И Набиуллина понимает, что уже в следующем полугодии она должна прибегнуть к покрытию бюджетного дефицита Российской Федерации за счет печати денег. Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию экономически к финансовому краху, а политический режим [президента РФ Владимира] Путина – к банкротству", – добавил Пышный.

Украина в 2022 году также прибегла к печати денег для покрытия расходов, но в этом году отказалась от эмиссионного финансирования бюджета и намерена "сделать все необходимое, чтобы избежать эмиссии", подчеркнул глава НБУ.

Пышный не смог точно ответить, сколько именно денег России заблокировано на Западе.

"Это очень хороший вопрос на самом деле. Мы слышали разные версии. В общей сложности звучит сумма от $300 млрд до $350 млрд заблокированных средств Центрального банка РФ. Я бы к этому еще добавлял заблокированные активы российских олигархов, являющихся прямыми соучастниками этой войны, бенефициарами путинского режима и теми, кто его поддерживает и продолжает финансировать", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций. Вводят ограничения против России и другие страны (в том числе Канада) и организации.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 12,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Украинский институт будущего 10 февраля сообщал, что расходы российского бюджета в январе выросли на 59%,  или на 1,153 трлн руб. (около 579 млрд грн), по сравнению с январем прошлого года. Дефицит составил 1,76 трлн руб. против профицита в 0,125 трлн руб. в январе 2022 года.

Агентство Bloomberg, проанализировав бюджет РФ, отмечало в марте, что секретные или неуказанные расходы российского госбюджета в связи с войной выросли до 2,4 трлн руб. ($31 млрд), что составляет треть всего бюджета страны.

Теги: Россия, санкции, экономика, Андрей Пышный, бюджет России, Центробанк, война России против Украины, активы, Эльвира Набиуллина, эмиссия
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