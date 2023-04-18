"Нужно смотреть на лицо Набиуллиной, как она нервничает". Россия вскоре прибегнет к печати денег, считает глава НБУ

По словам главы НБУ, Набиуллина понимает, что печать денег "запускает спираль", которая приведет Россию к экономическому краху, а путинский режим – к банкротству Фото: EPA

"Санкции работают. Как бы нас ни пытались убедить в том, что нет. Работают, и работают мощно. [...] Надо внимательно читать статистику. Там все видно и есть. А еще, вы знаете, нужно слушать внимательно и смотреть на лицо главы Центрального банка Российской Федерации [Эльвиры] Набиуллиной, как она нервничает", – сказал он.

Пышный заявил, что Фонд национального благосостояния России, активы которого заблокировал Запад, "по сути, был кошельком, за счет которого финансировалась эта война". Кроме того, действуют уже 10 пакетов санкций Евросоюза и "мощная волна санкционного давления" США.

"И Набиуллина понимает, что уже в следующем полугодии она должна прибегнуть к покрытию бюджетного дефицита Российской Федерации за счет печати денег. Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию экономически к финансовому краху, а политический режим [президента РФ Владимира] Путина – к банкротству", – добавил Пышный.

Украина в 2022 году также прибегла к печати денег для покрытия расходов, но в этом году отказалась от эмиссионного финансирования бюджета и намерена "сделать все необходимое, чтобы избежать эмиссии", подчеркнул глава НБУ.

Пышный не смог точно ответить, сколько именно денег России заблокировано на Западе.

"Это очень хороший вопрос на самом деле. Мы слышали разные версии. В общей сложности звучит сумма от $300 млрд до $350 млрд заблокированных средств Центрального банка РФ. Я бы к этому еще добавлял заблокированные активы российских олигархов, являющихся прямыми соучастниками этой войны, бенефициарами путинского режима и теми, кто его поддерживает и продолжает финансировать", – сказал он.